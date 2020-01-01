فواز القرني: فيروس كورونا يشغلني أكثر من المشاركة أساسيًا مع الاتحاد

حارس الاتحاد يتحدث عن موقفه مع ناديه.

أكد فواز القرني، حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، على أن مشاركاته مع الفريق خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، لا يشغله حاليًا، ويفكر فقط في انتهاء الظروف الحالية، المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد والتخلص منه.

القرني قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: " علينا في المقام الأول تنفيذ تعليمات الجهات المختصة للمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء، في المقابل علينا نحن كلاعبين محترفين في الاتحاد وكل أنديتنا الرياضية المحافظة على تدريباتنا في المنزل حتى نكون جاهزين متى ما منحنا الضوء الأخضر من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الأنشطة الرياضية".

حارس الاتحاد تابع: " علينا التركيز على النوم المبكر، والحرص كل الحرص على البرنامج الغذائي المعد لنا من أجهزتنا الطبية والفنية، وبإذن الله تنتهي هذه الأزمة قريبًا".

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فواز القرني أردف: " يتم يوميًا إرسال مقاطع من تدريباتنا وأيضا برنامجنا الصحي والغذائي، وأيضًا هناك متابعة دقيقة لأوقات النوم وخلافه، والأمور في الاتحاد تسير وفق برنامج مميز والأهم أننا ننفذه بحذافيره".

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وواصل: " المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وعن طريق مترجم النادي على تواصل دائم مع اللاعبين، ويتم سؤالنا بشكل يومي ونحن نرد كذلك، وهناك متابعة مميزة جدًا".

واختتم حارس الاتحاد تصريحاته قائلًا: " الأمور تسير بفضل الله أولًا ثم بمتابعة الإدارة، وأتمنى أن تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت، اشتقنا للدوري وإثارته، اشتقنا للجماهير، اشتقنا لعودة حياتنا الرياضية".

ويعاني فواز القرني خلال الفترة الماضية من قلة المشاركة، في ظل مشاركة البرازيلي جروهي الحارس الأساسي للفريق.