فواز القرني : السعودية منتخب كبير وسننافس ونرفع الرأس

كلنا عائلة وثقة في المدير الفني واللاعبين والمباراة القادمة مهمة

أكد فواز القرني حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحسين الصورة بع الخسارة مباراتهم أمام المنتخب الكويتي في بداية مشوار خليجي 24.

وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المقبلة أمام المنتخب البحريني قال : "الخسارة ليست نهاية المطاف وأمامنا مباراة مصيرية للمنتخب واللاعبين".

وأكمل حارس مرمى الأخضر السعودي : "كلنا عائلة وثقة في المدير الفني واللاعبين والمباراة القادمة مهمة".

وحول حديث زملائه قبل مواجهة البحرين قال القرني : "نحن لاعبين محترفين، ونمتلك فريق قوي ومنافس على اللقب.

وأكد القرني إنه على الرغم من الهزيمة إلا ان الحديث الجانبي بين اللاعبين إيجابي والكل يتعاهد على الظهور بمستوى فني يليق بالمنتخب السعودي وبأذن الله سنرفع فيها رأس الشارع السعودي الرياضي والمدير الفني".

وحول الإرهاق الذي يُعاني منه بعض اللاعبين قال : "أتوقع كان في إرهاق بعض الشيء ولم نظهر بشكل سيء في المباراة ولكن النتيجة لم تخدمنا، واليوم لابد أن نفكر بطريقة إيجابية".

رينارد : المنتخب السعودي سيظهر بشكل مغاير أمام البحرين

ويواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج الـ24.

التقارير المُقربة من الأخضر قالت أن رينارد قرر الاعتماد على بعض اللاعبين الجُدد خلاف الذين شاركوا في مباراة الكويت الأولى.

وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف أمامم الأزرق في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى من المنافسات الخليجية.