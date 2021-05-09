فهد الهريفي ينصح النصر بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

أسطورة النصر يختار الشريك المثالي لحمدالله في هجوم النصر

نصح فهد الهريفي أسطورة النصر السعودي إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق ليلعب مع عبد الرزاق حمدالله في الهجوم.

حمدالله لم يحظ بموسم مثالي في 2020-2021 عكس ما كان عليه الوضع في الموسمين السابقين له مع النصر، إذ تراجعت أرقام اللاعب خاصة على صعيد إحراز الأهداف، وارتبط بالكثير من المشاكل أبرزها خلافه مع زميله سلطان الغنام وتمرده على الفريق لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

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وفيما يدور الحديث عن استبدال المهاجم المغربي بآخر في الموسم القادم، أكد الهريفي أن النصر يجب أن يبحث عن شريك مثالي لحمدالله في خط الهجوم، ورشح دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي السابق لتلك المهمة.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "تريدون رأس حربة ثاني مع حمدالله متكامل والأهم يصلح للنصر، ومن نعرفه أفضل من المغامرة، دجانيني مهاري سريع يمتلك قدمين مميزتين، يُجيد صناعة اللعب ويصلح لكل طرق اللعب 4-4-2 أو 3-5-2 أو 4-2-3-1. أراهن على نجاحه مع النصر خاصة وبقوة".

تبون رأس حربه ثاني مع حمدالله

متكامل والاهم يصلح للنصر واللي تعرفه احسن من الشختك بختك .. دجانيني

مهاري ، سريع ، شمال يمين قوية، صانع

يصلح لكل طرق اللعب :

٤-٤-٢ او ٣-٥-٢ او ٤-٢-٣-١

اراهن على نجاحه مع النصر خاصة وبقوة👌 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 9, 2021

يُشار إلى أن دجانيني رحل عن الأهلي خلال الموسم الماضي بعدما فسخ عقده مع النادي من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد لعب موسمين مع الفريق في الدوري السعودي خاض خلالهما 43 مباراة سجل بهم 28 هدفًا وصنع 8.