فهد الهريفي ينصح النصر بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق
نصح فهد الهريفي أسطورة النصر السعودي إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق ليلعب مع عبد الرزاق حمدالله في الهجوم.
حمدالله لم يحظ بموسم مثالي في 2020-2021 عكس ما كان عليه الوضع في الموسمين السابقين له مع النصر، إذ تراجعت أرقام اللاعب خاصة على صعيد إحراز الأهداف، وارتبط بالكثير من المشاكل أبرزها خلافه مع زميله سلطان الغنام وتمرده على الفريق لعدم حصوله على مستحقاته المالية.
اقرأ أيضًا | بينهم 17 خماسية .. 26 انتصارًا كبيرًا للهلال في دوري المحترفين السعودي
اختيارات المحررين
وفيما يدور الحديث عن استبدال المهاجم المغربي بآخر في الموسم القادم، أكد الهريفي أن النصر يجب أن يبحث عن شريك مثالي لحمدالله في خط الهجوم، ورشح دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي السابق لتلك المهمة.
إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "تريدون رأس حربة ثاني مع حمدالله متكامل والأهم يصلح للنصر، ومن نعرفه أفضل من المغامرة، دجانيني مهاري سريع يمتلك قدمين مميزتين، يُجيد صناعة اللعب ويصلح لكل طرق اللعب 4-4-2 أو 3-5-2 أو 4-2-3-1. أراهن على نجاحه مع النصر خاصة وبقوة".
يُشار إلى أن دجانيني رحل عن الأهلي خلال الموسم الماضي بعدما فسخ عقده مع النادي من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد لعب موسمين مع الفريق في الدوري السعودي خاض خلالهما 43 مباراة سجل بهم 28 هدفًا وصنع 8.