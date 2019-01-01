فهد المولد يدعم الاتحاد من المدرجات

المولد يتابع تعادل فريقه أمس أمام جدة بهدفين لمثلهما في مباراة تجريبية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تابع النجم الدولي السعودي فهد المولد مباراة فريقه الاتحاد أمام فريق جدة مساء أمس من المدرجات بسبب الإيقاف.

ولعب الاتحاد أمام جدة في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد الذي اقترب موعد انطلاقه وس أجواء حماسية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في الوقت الذي أقيمت فيه على ملعب الأمير فيصل بن فهد داخل مقر النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وتفاعل المولد مع أجواء المباراة بشكل حماسي، على الرغم من أنه ممنوع من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة عام.

وسجل هدفي الاتحاد هارون كمارا وطارق عبد الله، في وقت سجل فيه لجدة العاجي إبراهيم سوري وعلي التركي.

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يذكر أن العناصر التي لعبت المباراة الودية أمام جدة كان أغلبها ممن غابوا عن مباراة ذوب أهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال أسيا.