فهد المولد يتحدث عن سبب تعادل الاتحاد أمام الرائد .. والاستعداد للهلال

تعادل محبط للاتحاد أمام الرائد

تحدث فهد المولد نجم نادي الاتحاد عن التعادل السلبي أمام الرائد، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة التاسعة التي أقيمت اليوم.

الاتحاد كان يرغب في استغلال تعثر فريق الشباب أمام التعاون برباعية نظيفة، ولكن اصطدم برغبة الرائد في تحقيق الفوز.

وقال فهد المولد في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "حظ سعيد لجماهير الاتحاد، كنا نستحق الفوز اليوم أمام فريق الرائد لكن هذه هي كرة القدم".

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وأضاف: "كنا لنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل ولم نكن بمستوى متراجع بل غاب التوفيق، التعادل سيكون درسًا لنا في المباريات المقبلة".

وتابع المولد تصريحات قائلًا: "نسعى للتصحيح أمام الهلال في المباراة المقبلة، ولم يأت فرص لنا أمام الرائد في الشوط الأول ولكن في النصف الثاني لم نستغل الفرص لخطف الفوز".

وأردف: "تعادل اليوم بطعم الخسارة لأنه على أرضنا، والمدرب لاحظ أشياء كثيرة في الملعب وفي المباراة المقبلة سنحاول تصحيحها، والمباريات دائمًا أمام الهلال رائعة نسعى أن نقدم شكل مميز وأن تكون من نصيبنا".

ويواجه الاتحاد نظيره الاتحاد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل.