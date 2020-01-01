فهد المولد : لم أوقع للأهلي لهذا السبب وهذه حقيقة مفاوضات النصر

أول مركز لي مع نادي الاتحاد في الفئات السنيه كان " قلب دفاع"، ولكن الأمر تغير بعد ذلك

كشف اللاعب الدولي السعودي فهد المولد عن سبب تعلقه بنادي الاتحاد، وعدم الرحيل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك في بث مباشر مع المراسل رياض المزهر عبر حسابه في "إنستجرام".

وقال المولد ردًا على عدم التوقيع للأهلي : "من يوم معرفتي لكرة القدم وأنا ما أعرف إلا نادي الاتحاد وهذا السر اللي أجبرني على التواجد بهذا النادي الذي له فضل كبير علي".

المزيد من الفرق

وواصل المولد الحديث في هذا الأمر : " الولاء أمر هام في انتقال اللاعبين، ولذلك لم أنتقل للأهلي سابقًا وأنا عاشق لنادي الاتحاد".

وحول حقيقة وجود مفاوضات مع نادي النصر : "لم يفاوضني نادي النصر وأنا حاليًا مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد وعقدي ساري وأريد أن أكمله".

وبسؤال المولد عن أفضل ثلاثة لاعبين يتمنى تواجدهم معه في الاتحاد وقع اختياره على، ياسر الشهراني وعبدالله عطيف ونواف العابد.

وكشف المولد عن مفاجأة حول بدايته مع الاتحاد وقال : "أول مركز لي مع نادي الاتحاد في الفئات السنيه كان " قلب دفاع"، ولكن الأمر تغير بعد ذلك".

فيتوريا يُحدد مصير أمرابط وكهربا يستعيد ذكريات الاتحاد - عناوين الصحف السعودية 16 أبريل

وفي نهاية تصريحاته قال : "أعتذر لجماهير النصر، إذا غضبوا من احتفالي بعد هدفي الثالث عليهم خلال الموسم الماضي".