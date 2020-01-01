فهد المولد : سأعود للاتحاد أمام النصر وأتمنى تحقيق البطولة العربية

تعرض المولد للإيقاف من قبل الهيئة العامة للكشف عن المنشطات بسبب اثبات عينة إيجابية

كشف اللاعب فهد المولد نجم فريق الاتحاد، عن العديد من الكواليس بشان عودته إلى الملاعب مُجددًا بعد فترة من الغياب عن بسبب الإيقاف الذي يُعاني منه اللاعب.

وتعرض المولد للإيقاف من قبل الهيئة العامة للكشف عن المنشطات بسبب اثبات عينة إيجابية خلال مباراة فريقه الموسم الماضي أمام نادي النصر.

وفي تصريحات تلفزيونية كشف المولد عن موعد عودته للملاعب رفقة فريقه بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات، موجهًا رسالة خاصة لجماهير العميد.

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وقال المولد في تصريحاته : "أشكر إدارة الاتحاد بعد تكفلها بإعدادي في فرنسا، من أجل عودتي بشكل أقوى بعد نهاية فترة الإيقاف".

وعن موعد عودته قال : "عودتي ستكون أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة، مايو 2020 بالتحديد في الجولة 29 من الدوري، وأتمنى أن أعود بقوة للاتحاد”.

وبالحديث عن ترتيب الفريق خلال الموسم الحالي : "بالتأكيد الوضع في نادي الاتحاد مُحزن حاليًا، وغيابي ليس السبب، فقد كنت مع الفريق بالموسم الماضي وعشنا نفس الظروف".

وأنهى المولد تصريحاته : "رسالتي للاعبين يجب عليهم بذل قصارى جهدهم في المباريات القادمة في الدوري والبطولة العربية، التي باتت قريبة منا، وأتمنى تحقيقها".

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يُذكر أن فهد المولد قد بدأ أمس الأحد برنامجه التأهيلي في مدينة مارسيليا الفرنسية، من أجل التجهيز للعودة إلى الملاعب نهاية الموسم الجاري.