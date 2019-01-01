أنمار الحائلي: سنجهز فهد المولد في أوروبا تمهيدًا لعودته

رئيس الاتحاد يتحدث عن عودة فهد المولد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على أنه هناك وسيلة من أجل تجهيز فهد المولد، مهاجم النمور، قبل عودته للمشاركة في المباريات.

لجنة المنشطات كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف فهد المولد لمدة عام، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات خلال الفترة الماضية.

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الحائلي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نسعى لإرسال فهد المولد خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه في إحدى الدول الأوروبية، استعدادًا للعودة إلى النشاط الرياضي".

رئيس الاتحاد تحدث عن مصير عبد الرحمن الغامدي وجوناس دي سوزا، حيث قال: "جوناس معروض للبيع، والغامدي متبعد بقرار فني من جانب لويس سييرا المدير الفني للفريق".

أنمار الحائلي تابع: "هناك عقود رعاية جديدة ننتظرها، ونحن محظوظون بجماهيرنا، وسنقدم لهم كل ما هو غالي".

الاتحاد يستعد لمباراة إياب ربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، أمام الهلال، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.