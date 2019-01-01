فهد المدلج: تأجيل مباراة النصر يضر الفيصلي أكثر

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي تقرر تأجيل مباراة النصر والفيصلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، أن تأجيل مباراة فريقه مع النصر، ليس في صالح الفيصلي وأنه أضر الفريق.

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الفريقين، والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل إلى السادس من نوفمبر القادم.

وقال المدلج في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "توصل معنا رئيس لجنة المسابقات، ولكننا رفضنا التأجيل حفاظاً على مصلحة الفريق".

وتابع: "نحن نعتقد أن التأجيل يضر بمصلحة الفريق، وسيؤثر علينا بشكل سلبي خاصة أننا نعيش أفضل فتراتنا، ولكن التأجيل خارج عن إرادتنا".

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ويحتل الفيصلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين.

وعلى الجانب الآخر يحتل العالمي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 8 نقاط، بعد تعادلين وانتصارين وهزيمة وحيدة.