لاعب الهلال لن يكلف التعاون سوى رواتبه فقط

الرشيدي انتقل في صفقة انتقال حر إلى التعاون

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي التعاون، عن التعاقد مع فهد الرشيدي، لاعب نادي الهلال السابق، وذلك في صفقة انتقال حر.

الرشيدي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بنادي الهلال الموسم قبل الماضي، ولكنه لم يحصل على الفرصة، ليفك ارتباطه بالزعيم.

وأشارت صحفية "الرياضية" السعودية إلى أن العقد المبرم بين التعاون وفهد الريدي، يحمل خزينة الفريق القصيمي دفع رواتبه فقط.

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وكان الهلال قد أعار فهد الرشيدي إلى صفوف أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يشارك إلا في 3 مباريات، صنع هدفًا وحيدًا.

وبذلك يصبح فهد الرشيدي هو ثالث صفقات التعاون استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بعدما تم التعاقد مع أحمد عسيري وياسين برناوي.

ويبحث الرشيدي صاحب الـ22 عامًا عن التألق رفقة التعاون الموسم المقبل، وذلك بعد رحيله عن الهلال وفك الارتباط به.