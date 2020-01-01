فهد الأنصاري لجول : افتقد الدوري السعودي ومباراة الكلاسيكو ليست محسومة للهلال

قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي يُقام مساء اليوم كان لجول حوارًا خاصًا مع سقراط الكرة الكويتية

أعلن اللاعب الدولي الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي القادسية الكويتي الحالي واتحاد جدة السعودي السابق دعمه للعميد من مدرجات مباراة الفريق أمام نادي الهلال السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

وغرد النجم الكويتي عبر حسابه في "تويتر" : " بإذن الله سأكون متواجد في الرياض لحضور مباراة الهلال والاتحاد ..إن شاء الله تكون إتحادية".

وبالتأكيد لا تنسى جماهير الفريق الاتحاد سقراط الكرة الكويتية والذي قضى أوقاتًا سعيدة رفقة الفريق رغم الظروف الصعبة التي عانى منها خلال فترة تواجده.

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وقبل كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي يُقام مساء اليوم كان لجول حوارًا خاصًا مع سقراط الكرة الكويتية فهد الأنصاري ..

هل تفتقد الدوري السعودي ونادي الاتحاد؟

بالتأكيد أفتقد أجواء الدوري السعودي فهي أكثر من رائعة ولدي ذكريات ممتازة هناك.

هل كما تقول التوقعات مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد تميل لصالح الزعيم؟

لا طبعًا بالتأكيد مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد تكون مختلفة حتى وإن كان الفريق الأزرق خلال الفترة الحالية، فلكل مباراة حساباتها.

هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن الهلال يمتلك الأجانب الأفضل؟

لا بالعكس لا أتفق مع ذلك الرأي فكل الفريق لديها لاعبين أجانب على مستوى عالي ويقدمون مستوى فني مميز.

هل تتوقع معاناة الاتحاد من خطر الهبوط الموسم الحالي؟

أعتقد أن هذا الأمر سيكون صعبًا وأتمنى للعميد أن يظهر بشكل أفضل في المباريات المُقبلة.

ماذا ينقص الاتحاد من أجل العودة لمنصات التتويج؟

العديد من العناصر التي تنقص الاتحاد من أجل العودة إلى المكانة التي يستحق أن يكون عليها، فالفريق ينقصه الاستقرار الفني واختيار عناصر قادرة على إعادة الفريق للطريق الصحيح سواء من أجهزة إدارية أو وفنية ولاعبين.

ما هي حقيقة تسبب لويس سييرا في عدم عودتك للاتحاد مُجددًا؟

ما أعرفه هو أن المدرب التشيلي سييرا قام باختيار اللاعبين الأجانب ولم أكن ضمن هؤلاء اللاعبين، وفي النهاية يبقى قراره الشخصي سواء صحيح أو خاطئ.

ما هي المباراة التي لا تنساها مع الاتحاد؟

هناك العديد من اللحظات التي لا تنُسى مع العميد، ويبقى أهمها الفوز بكأس ولي العهد وكأس الملك.