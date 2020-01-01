فنربخشه التركي يُهدد مستقبل رازفان لوشيسكو مع الهلال

نادي فنربخشه يستهدف التعاقد مع لوشيسكو ليقود الفريق الموسم المُقبل

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أشارت إلى دخول المدير الفني الرومانية رازفان لوشيسكو ضمن حسابات أحد الأندية التركية.

وبحسب صحيفة "سبورت برو" فأن نادي فنربخشه يستهدف التعاقد مع لوشيسكو ليقود الفريق الموسم المُقبل.

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وأضافت الصحيفة أن فشل مشروع تعاون والد رازفان مع النادي التركي، لم يمنعهم من التعاقد مع مدرب الفريق الهلالي.

وكانت الصحافة التركية قد أشارت منذ أسابيع إلى أن رازفان مرشح للعمل مع والده ميرسيا لوشيسكو القريب من العمل كمستشار فني لنادي فنربخشه

وقالت التقارير الرومانية أن نادي فنربخشه يأمل في التعاقد مع المدرب الروماني نهاية الموسم الجاري والذي يقود نادي الهلال حاليًا.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع لوشيسكو في صيف 2019 في عقد يمتد مع الفريق لمدة عامين، قادمًا من باوك اليوناني.