فندق في المغرب.. ملاذ رونالدو للهروب من أحزان دوري أبطال أوروبا

لا يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل فتراته داخل المستطيل الأخضر، خصوصا بعد إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، ولكن خارج الملعب تبدو الأمور أفضل كثيرا.



فعلى المستوى الشخصي، ينتظر رونالدو توأما، وعلى المستوى العملي هناك افتتاح رائع لفنادق "بيستانا سي آر 7" في مدينة مراكش المغربية مع الشريك ديونيسيو بيستانا، الذي سافر إلى المدينة المغربية الملقبة بـ"الحمراء" لافتتاح الفندق الخامس من تلك السلسلة.



وتحت اسم "بيستانا سي آر 7 مراكش" يأمل كريستيانو رونالدو في إضفاء طابعه الخاص على ذلك القندق الثالث الذي يحمل شعار السلسلة في البلاد، وهو مستوحى في تصميمه من عادات وتقاليد ورياض مراكش، وطابع المدينة الحالم، وروعتها التي لا توصف.



5 كيلومترات فقط عن أقرب مطار تجعل تجربة الإقامة في الفندق الجديد مثالية للقادمين من خارج المغرب، كما أن هناك مركزا للمؤتمرات على مقربة من الفندق، إلى جانب حدائق المنارة وقلب مدينة مراكش، وعلى بعد 4 كيلومترات يمكنك الوصول إلى ساحة جامع الفنا التي تعد من أهم الأماكن الترفيهية في مراكش.



أسعار تبدأ من 190 يورو لليلة



بالنسبة لأي شخص يريد قضاء إجازته في المدينة، عليه أن يعلم اتساع هذا الفندق لـ 174 غرفة بـ 5 أنواع رئيسة للأجنحة: "سي آر سوبيريرو آفينيو" و"جناح سي آر جونيور" و"جناح سي آر 7 جونيور آفينيو" و"جناح سي آر 7" و"جناح سي آر 7 آفينيو".وبالنسبة للأسعار فإنها تبدأ من 190 يورو لليلة وقد تصل إلى 447 يورو، وفقا لصحيفة آس الإسبانية، ويعتمد فرق السعر على إضافة بعض التكميليات الترفيهية مثل تصميمات الغرف وأشكال الإضاءة والديكور المتفرد، والشاشات التليفزيونية الممتازة المضافة إلى الأجنحة.



شراكة مثمرة



الجدير بالذكر أن الشراكة بين كريستيانو رونالدو وديونيسيو بيستانا قد بدأت منذ 7 أعوام، ومن يومها ينمو العمل بينهما منتجا 5 فنادق مبهرة في شتى أنحاء العالم في نيويورك ولشبونة وماديرا ومراكش ولا يزال الوقت متسعا لمغامرات عديدة في عالم الأعمال بالنسبة لرونالدو، الذي يجيد المغامرات خارج الملعب كما يجيدها داخله.

اقرأ أيضًا..

غيابه لا يدعو للذعر .. ماذا قدم بنزيما في الكلاسيكو بعد رحيل رونالدو؟

"على رونالدو أن يقبل دوره الجديد، لن يبقى أساسيًَا"

رونالدو يربح المعركة ويحسم مصيره مع مانشستر يونايتد