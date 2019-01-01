ليج 1

فنان برازيلي ينحت تمثالاً لنيمار في باريس

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Getty Images
رغم كل الشائعات المحيطة بمستقبله في النادي الفرنسي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رغم كل التكهنات حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النجم البرازيلي نيمار، سيمتلك علامة خاصة جديدة تربطه بباريس سان جيرمان.

نيمار طالب النادي الفرنسي بالتخلي عنه في الصيف، والسماح له بالعودة لبرشلونة، وهو ما أغضب الجماهير التي هاجمته بشكل متكرر.

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الفنان البرازيلي ماركوس مارين قرر تجاهل هذه الأحداث، وأعلن عن نحته تمثالاً لنيمار في منتصف العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مارين عن هذه القطعة:"قمت بصناعتها قبل كأس العالم في روسيا، ولكني لم أستطع نقلها من فرنسا".

حساب الموقع الرسمي لنيمار علق على التمثال قائلاً:"انظروا لهذه القطعة من الفنان البرازيلي ماركوس مارين، التي يبلغ طولها 3 أمتار".

وأضاف:"سيتم عرضها في أحد المعارض بشارع جورج الخامس في قلب العاصمة".

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً يعاني حالياً من إصابة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب حتى منتصف نوفمبر.

 
 

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