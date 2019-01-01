فناربخشه يكشف حقيقة التفاوض مع أرسنال لضم أوزيل

هل يرحل أوزيل إلى صفوف فناربخشه؟

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كشف نادي فنارخشه التركي حقيقة التفاوض مع أرسنال للحصول على خدمات مسعود أوزيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

التقارير الصحفية ربطت أوزيل بالانضمام إلى صفوف النادي التركي بعد خروجه من حسابات أوناي إيمري للموسم الجديد.

وقال الفريق التركي في بيان رسمي: "مسعود أوزيل، الذي يشرف بلدنا بمسيرته وإمكانياته، لاعب بقيمة كبيرة للغاية وينتمي إلى فناربخشه".

وأردف: "ولكن الفريق لم يتواصل بأي شكل حول التعاقد مع اللاعب بسبب الظروف الاقتصادية للصفقة. الأمر مستحيل من جانب الطرفين".

واختتم: "رئيس النادي، ألي كوك، نفى في وقت سابق إمكانية إتمام صفقة أوزيل بسبب الاختلافات في الشق المادي، فبالتالي لا يوجد صحة لإمكانية ضم اللاعب".

وعانى أوزيل من الحصول على دقائق لعب خلال الموسم الماضي مع المدفعجية سواء بداعي الإصابة أو استبعاد فني من المدرب.