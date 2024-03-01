فليهدأ مشجعو كرة القدم أخيرًا.. لستم وحدكم من ترفضون "البطاقة الزرقاء!"

لا مزيد من التغييرات في قوانين كرة القدم

قبل أسابيع، حدثت ثورة بين مشجي كرة القدم إثر إعلان اعتزام إدخال بطاقة جديدة إلى الملاعب، وهي البطاقة الزرقاء، إلى جانب البطاقتين الشهيرتين، الحمراء والصفراء.

لكن تفيد الآن تقارير موثوقة بأن تلك الخطة معرضة للإلغاء قبل أن ترى النور، إثر رد الفعل العنيف من قبل المشجعين في كل مكان، مع عدم اقتناع المسؤولين أيضًا بضرورة تغير القواعد في اللعبة كل فترة وجيزة!.

البطاقة الزرقاء اقترح أن تقضي بتوجيه مخالفات بسيطة مدتها عشر دقائق لا أكثر، إثر وضعيات بعينها في الملعب، على أن تصبح الورقتين الزرقاوين بمثابة بطاقة حمراء أيضًا مثل البطاقتين الصفراوين.

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كان منتظرًا أن يتم أول بطاقة جديدة في كرة القدم منذ أكثر من نصف قرن، حيث تم تقديم البطاقات الصفراء والحمراء في عام 1970 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

والآن، تم تأجيل المقترحات الأولية المقدمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" بعد المعارضة المتزايدة لهذه الفكرة، وبحسب صحيفة "تليجراف"، فإن مسؤولي "إيفاب" غير مقتنعين بأن البطاقة الزرقاء ستفرض أي جزء تأديبي ذي معنى في عالم كرة القدم.

لكن هذا لم يبنَ عليه إلى الآن أي قرار رسمي، ولا تزال النية معقدة. بين الكثير من أوساط الاتحادات الكروية لبدء تطبيق المشروع حال إقراره، بحلول الصيف المقبل.