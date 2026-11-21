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تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن تحركات النادي المحتملة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد إصابة جديدة تعرض لها أندرياس كريستنسن. واعترف المدرب الألماني بأن النقاشات بشأن تدعيم الدفاع مستمرة، لكنه سارع إلى الفصل بين هذه الخطط وبين معاناة الدولي الدنماركي البدنية الحالية.

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فليك يتحدث عن خطط تدعيم الدفاع

وقبل مواجهة فياريال في الليجا على ملعب سبوتيفاي كامب نو، أقر فليك بأن المحادثات الداخلية مع الإدارة الرياضية أمر معتاد مع اقتراب الميركاتو الشتوي. لكنه أكد بشكل قاطع أن الانتكاسة البدنية الأخيرة لكريستنسن لم تغيّر رؤية النادي بعيدة المدى للفريق.

وبفصله بين غياب كريستنسن وخطة التعاقدات، ألمح فليك إلى أن أي صفقة محتملة ستعتمد على عمق القائمة بشكل عام، وليست رد فعل متسرعًا على غياب لاعب واحد. وأوضح فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نتحدث عن ذلك دائمًا، لكن إصابة كريستنسن لا تؤثر عليه، إنه وضع نعرفه".

كريستنسن يعود إلى الغياب مجددًا

ولا تزال المشاكل البدنية تطارد كريستنسن هذا الموسم، فقد أبعدته إصابة جديدة في عضلة السمانة عن المباراتين المقبلتين أمام فياريال وصباح. وشعر المدافع الدنماركي بآلام في العضلة النعلية بساقه اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الخميس الماضي، في فصل محبط جديد من موسم لم يتمكن خلاله من الحفاظ على جاهزيته بشكل مستمر. وأبدى فليك تعاطفه مع لاعب تشيلسي السابق، واعترف بالأثر النفسي الذي تتركه الإصابات المتكررة على لاعب محترف من الطراز الرفيع.

وقال فليك: "علينا أن نساعده، وأن نجعله يدرك الوضع، وأن نخبره بأننا نعتمد عليه عندما يكون جاهزًا. إنه محبط، لأنه عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%، يكون واحدًا من أفضل قلوب الدفاع على الساحة".

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إدارة الأحمال البدنية لباو كوبارسي

ويضع غياب كريستنسن عبئًا أكبر على النجم الشاب باو كوبارسي، الذي أصبح ركيزة ثابتة في التشكيلة الأساسية لبرشلونة. وسارع فليك إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على الحالة البدنية للمدافع الشاب، بعد الكم الهائل من الدقائق التي خاضها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع جاهزية إريك جارسيا وجول كوندي لسد الفراغ، يدرس المدرب المداورة بين لاعبيه، حتى لا يصاب خط دفاعه بالإرهاق خلال هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

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وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "قدّم كوبارسي موسمًا مذهلًا الموسم الماضي، وخاض الكثير من المباريات، وعلينا أن نعتني به. هذا ما يمكنني قوله في الوقت الحالي". ورغم أهمية اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، يتجنب الجهاز الفني الإفراط في الاعتماد عليه، خاصة مع اقتراب التزامات دوري أبطال أوروبا. وأشار فليك إلى أن كل الأندية تواجه تحديات الإصابات، وأكد أن عودة مدافعين آخرين قادرين على اللعب في أكثر من مركز تمنح الفريق المرونة التكتيكية اللازمة لتجاوز النقص الحالي في قلوب الدفاع المتخصصين.

ديكو وبويان يتحدثان عن صفقات يناير

وأصبحت التعاقدات الشتوية المحتملة حديث الساعة في برشلونة مؤخرًا، خاصة بعدما تناولها المدير الرياضي ديكو وبويان كركيتش، منسق الإدارة الرياضية في برشلونة، خلال مقابلة إذاعية. واعترف ديكو بأن وضع الإصابات الحالي يفرض بطبيعة الحال على الإدارة الجلوس مع المدرب وإعادة تقييم خططها لفترة الانتقالات في منتصف الموسم. وأكد المدير الرياضي أن النادي لا يتحرك بدافع اليأس، لكنه يجب أن يقيّم السوق بدقة حتى لا يعاني الفريق من نقص في العناصر.

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وقال ديكو خلال ظهوره عبر إذاعة "كاتالونيا راديو": "الإصابات تجبرنا بالفعل على التفكير والحديث مع المدرب بشأن دخول السوق من عدمه. علينا أن نفكر في الأمر بعناية ونقيّمه جيدًا".