فليك يرد على شائعات قدوم بوتشيتينو لبايرن ميونخ

التكهنات مستمرة حول مصير المدرب الأرجنتيني وخطوته القادمة

رد هانز فليك رئيس بايرن ميونخ، على شائعات قدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بدلاً منه الموسم القادم.

فليك تم تعيينه كمدرب مؤقت للبافاري هذا الشهر، بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب اهتزاز النتائج.

تقارير صحفية أكدت اهتمام بايرن بخدمات بوتشيتينو بعد إقالته من توتنهام، ليستلم المهمة بعد انتهاء عمل فليك المؤقت.

وهو ما رد عليه في تصريحات صحفية قائلاً:"وظيفتي ليست تحليل المدربين الزملاء وموقفهم الحالي".

وأضاف:"النادي أمامه جميع الخيارات المتاحة من أجل المستقبل ولهم كامل الحرية في القرار".

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وتابع:"أحاول بقدر الإمكان القيام بوظيفتي فقط، العمل بكرة القدم يتطلب منك التركيز بشكل يومي وعدم الانشغال بأشياء أخرى".

وفي نهاية حديثه أكد فليك على جلوسه مع إدارة النادي في شهر يناير القادم لحسم عديد من الأمور بخصوص مستقبله.