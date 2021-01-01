فليك: نريد تقديم مباراة جيدة كمباراة الأهلي.. نوير: ذكرياتي مع المكسيك سيئة!

المؤتمر الصحفي قبل النهائي..

شدد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على ثقته الكبيرة في فريقه وقدرته على تقديم مباراة في نهائي كأس العالم للأندية، عندما يتقابل مع تيجريس المكسيكي يوم الخميس المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد عبّر بوابة الأهلي المصري في نصف النهائي بالفوز بهدفين نظيفين عبر روبرت ليفاندوفسكي، وقد أعرب فليك عن أمله في خوض مباراة تكون مماثلة من ناحية الأداء والنتيجة أيضًا.

البافاري من المقرر أن يلعب النهائي ثم يعود إلى الدوري الألماني حيث يلتقي بأرمينيا بيلفيلد يوم الإثنين المقبل، لكن فليك لا يُفكر حاليًا سوى في مباراة النادي المكسيكي الذي أكد على احترامه الشديد لقدراته.

فليك قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "بداية نحن سعداء للغاية أن نكون في المباراة النهائية والأهم هو أن نكون الطرف الأفضل في الملعب، مباراة بيلفيلد لا نهتم بها الآن، نركز فقط على النهائي حاليًا".

"خلال الساعات المقبلة سنجهز الفريق على كافة النواحي من أجل أن نحقق ما نريده من المونديال، أما بالنسبة للخصم فقد رأيت كيف يلعب بقوة وكيف أنهم متمرسون."

وتابع "أعرف أنهم يلعبون كرة القدم الهجومية، ولديهم إمكانيات متعددة في خط الهجوم وكذلك لاعبين كبار، كما لديهم قدرة على الاختراق من الأجنحة ولديهم دفاع جيد، الفريق بشكل عام كبير، ونحتاج إلى جهد كبير لحسم المباراة".

"بنهاية المطاف، تيجريس فريق كبير وقوي ومن الهام أن نتحلى بالعقلية المناسبة والفلسفة المناسبة وأيضًا الشخصية القوية، الفريق المكسيكي أظهر على مدار مباريات عديدة قوته، نحن أمام خصم كبير ونعرف طموحاته جيدًا."

وأتم "في نصف النهائي رأينا كيف لعبنا جيدًا ضد الأهلي واستحوذنا على الكرة بصورة كبيرة وملأنا الفراغات بشكل جيد. لدي ثقة في الفريق بشكل كبير وأن بمقدورنا تعويض الغيابات وتقديم نفس العروض القوية".

أما مانويل نوير، فقد سار أيضًا على درب مدربه وأكد صعوبة المباراة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن ذكرياته مع المكسيك سيئة بعدما هُزم مع المنتخب الألماني أمامهم في كأس العالم الماضية بروسيا.

الحارس قال في المؤتمر الصحفي "لدينا ذكريات سيئة مع المنتخب المكسيكي وكذلك المهاجم جينياك في المباريات الماضية، بالتالي نعلم أن تيجريس فريق كبير وجينياك جزء هام منه لكنه ليس الوحيد المتميز فيه".

كما أضاف "سنواجه فريق صلب ومتكامل وعلينا أن نضغط بشكل كبير على لاعبي الأجنحة لديهم، الذين يمدون جينياك بالكرات والتمريرات الحاسمة. ينبغي أن نكون حذرين ونسبق كل الحالات التي قد يشكل فيها جينياك الخطورة".

"نحن جاهزون بقوة في هذه المباراة ولدينا الإمكانيات، نحن سعداء بامكانية المشاركة في المباراة النهائية وكل في 2020 جاهزين يريدون حتما الفوز بهذا اللقب السادس فقط، فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق."

وأتم "من الجيد أن الناس يتحدثون عن تحسن دفاعي جيد لدينا، علينا أن نتوخى الحذر وأن نكون ثابتين دفاعيًا وأن نستقبل عدد أقل من الأهداف".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ إن انتصر على تيجريس سيكون قد حقق السداسية التاريخية في إنجاز لم يسبق وأن حققه أحد سوى برشلونة عام 2009.