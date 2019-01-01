فليك: ليفاندوفسكي الأفضل وراضٍ عن كوتينيو

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لهانز فليك مدرب بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفركوزن

قال هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ إنه سعيد بالانتصارات التي يحققها الفريق على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي في الوقت الحالي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق عددًا من الانتصارات المتتالية مع مدربه فليك منذ إقالة نيكو كوفاتش وذلك على مستوى البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، أبدى المدرب المؤقت سعادته بما تحقق في الأسابيع الماضية، ولكنه ركز على ضرورة عدم الالتفات لذلك والتوقف عنده، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا كذلك.

وأضاف: "ليفاندوفسكي هو المهاجم الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي، لقد قدم مستويات كبيرة في السنوات الماضية وكان من أفضل المهاجمين طيلة مسيرته، ولكن في هذا الموسم هو استثنائي"

وتابع: "خلال الفترة الماضية تحسن مستوى جميع اللاعبين وهذا أمر يعود إلى الرغبة التي يمتلكونها من أجل إثبات قدراتهم للجميع، أثق فيهم كثيرًا"

وأردف: "فيليبي كوتينيو يعطينا ثقلًا بفضل قدراته الفردية التي يمتلكها، كان من المتوقع أن يضيف لنا كثيرًا منذ تعاقدنا معه وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي"

وحول ضغط المباريات قال: "لدينا ضغط في الجدول الزمني ولكن نحن نلعب كل مباراة من أجل الفوز، لا يمكن أن نخوض المباريات بعقلية غير تلك"

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يذكر أن فليك كان قد بات مدربًا لبايرن ميونخ خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقالته إدارة الفريق البافاري لسوء النتائج في المرحلة الأولى من الموسم الحالي.