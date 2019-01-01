فليك لا يستبعد العمل كمساعد لتوخيل في بايرن ميونخ الموسم المقبل

تصريحات هامة عن مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ أيضًا..

اعتبر هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، هو واحد من أفضل المدربين الألمان حاليًا، ولم يغلق الباب أمام العمل معه في العملاق البافاري بالموسم المقبل.

وكانت تقارير من الصحافة الألمانية قد تداولت عزم إدارة البايرن أن تُعيد توخيل إلى البوندسليجا من جديد من بوابة البطل الألماني في الموسم المقبل، على أن يتحول فليك إلى مساعد له.

فليك بدوره عقّب على هذا الأمر بقوله "دائمًا ما قلت أن بمقدورتي تخيل نفسي في الكثير من الأمور، ولكن هذا لا يغير من واقع أننا ينبغي أن نتريث ونرى كيف ستسير الأمور.".

"توماس هو واحد من أفضل المدربين الألمان، وأحب كثيرًا الطريقة التي يتعامل بها في عالم كرة القدم. سوف أجلس مع الإدارة بعد آخر مباراة في هذا العام ونرى ما سيحدث، لست مهتمًا بشيء آخر الآن."

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بايرن ميونخ يستعد لمباراة من العيار الثقيل مساء السبت، عندما يلتقي مع المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، وقد كشف فليك عن أن هذه المباراة لها أهمية شخصية بالنسبة له، وشدد على ضرورة تحقيق الانتصار فيها.

"منذ طفولتي كانت مباراة بايرن وجلادباخ هي قمة كلاسيكية، حتى في منزل فليك كان لها قيمة خاصة، فأخي كان مشجعًا لجلادباخ وأنا لبايرن. نحن على الطريق الصحيح، وسنذهب إلى بوروسيا بارك ونحن واثقون في أنفسنا."

كما أضاف "لقد أظهرنا أمورًا إيجابية كثيرة أمام ليفركوزن على الرغم من الهزيمة. لقد صنعنا العديد من الفرص، ربما والكرة لم تكن في حوذتنا ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكننا عملنا على تصليح هذه الأخطاء في التدريبات هذا الأسبوع.".

وأتم "بايرن يريد أن يكون البطل في كل عام، وفي هذه اللحظة نحن نريد أن نصير الأبطال أيضًا، لكن يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث عند الجولة الأخيرة في الدوري، بالطبع الجميع يشعر بالسعادة لعودة الإثارة إلى البوندسليجا مجددًا.".

يذكر أن بايرن ميونخ قد حقق البوندسليجا في آخر 7 نسخ منها، وقد نافسه بعض الفرق أبرزهم بوروسيا دورتموند مع توماس توخيل مرة ومع لوسيان فافر الموسم الماضي، إلى جانب مناوشات من فولفسبورج رفقة ديتر هيكينج في فترة من الفترات.