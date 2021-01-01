فليك عن صفقة ألابا وريال مدريد : الأمور تسير في اتجاه واحد

الصفقة تقترب

اعترف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، أن النادي الألماني أصبح مهددُا بخسارة المدافع النمساوي دافيد ألابا لصالح ريال مدريد.

ألابا عقده ينتهي مع بايرن في الصيف المقبل، وسط رفض تام من اللاعب للتوقيع على عقد جديد، بسبب عدم تلبية النادي الألماني لمطالبه المادية.

العديد من التقارير الإسبانية أشارت مؤخرًا، إلى اتفاق ألابا على الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان في الصيف.

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وهو ما قال عنه فليك في تصريحات صحفية:"هذه أشياء يمكن أن تحدث دائمًا، هناك لاعبون يغادرون عند انتهاء عقودهم".

وأضاف:"نحن لا نريد أن نفقد الأمل بشكل نهائي، لكن بطبيعة الحال الأمور تسير في اتجاه معين وهذا سيعني التغيير بالنسبة للفريق".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت توقيع اللاعب لريال لمدة 4 سنوات، مقابل الحصول على راتب سنوي 11 مليون يورو.

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يذكر أن الدولي النمساوي وقع مع بايرن وهو في سن صغير، وفاز مع الفريق بالدوري الألماني 9 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.