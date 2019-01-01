فليك: سعيد بمساندة جمهور بايرن ميونخ

بداية موفقة للمدرب المؤقت

أكد هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، سعادته بتواجده في منصبه، والمساندة التي يحظى بها من جمهور فريقه بعد تثبيته من قبل الإدارة.

وأعلن الفريق البافاري أن فليك سيستمر مدرباً للفريق على الأقل حتى يناير المقبل، وتقارير تحدثت عن إمكانية إكماله للموسم الجاري.

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وقال فليك بالمؤتمر الصحفي للقاء فورتونا دوسلدورف: "ألمك فريقاً عظيماً معي يمنحني المساندة، العمل مع هؤلاء اللاعبين يجعل كل شيء سهلاً".

وأضاف: "من الجيد أن الجمهور هو الآخر يساندني لأنني كنت قبلها أشعر بثقة هؤلاء صناع القرار، مباراة دورتموند كانت مهمة وأراحت الجميع بعد فترة صعبة".

وعن مباراة فورتونا: "استغلينا التوقف الدولي وناقشنا وجربنا بعض الأمور، يجب أن نجد الخلطة المناسبة بين الهجوم والدفاع كما حدث أمام دورتموند".

وختم: "فورتونا خصم خطير وفريق جيد، يعرفون كيف يقومون بالانتقال من الدفاع للهجوم، قمنا بدراستهم بشكل مكثف بالأيام الماضية".

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ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على فورتونا دوسلدورف مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.