فليستمتع الجمهور .. مفاجأة سارة بشأن كأس العرب

مع انطلاق اليوم الأول لكأس العرب قطر 2021، تم زف مفاجأة سارة للجمهور العربي، الذي يعود لمتابعة هذه البطولة بعد غياب 19 عامًا.

البطولة العربية للمنتخبات أقيمت من قبل تسع مرات، لكنها منذ عام 2002 توقف، لعدة أسباب ما بين مادية وأخرى تنظيمية.

وافتتحت البطولة اليوم الثلاثاء، أولى مبارياتها على استاد أحمد بن علي المونديال، بلقاء تونس وموريتانيا، ضمن المجموعة الثانية، وانتهى بفوز نسور قرطاج بخماسية مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

مباراة تونس وموريتانيا تم إذاعتها عبر القنوات المشفرة لمجموعة "بي إن سبورتس" ومجموعة "الكأس" القطريتين، إذ تم الإعلان أنه سيتم الاحتفاظ ببعض المباريات على القنوات المشفرة، وأخرى سيتم إذاعتها مجانًا.

لكن بعد ساعة واحدة فقط من انتهاء المباراة الافتتاحية، أعلنت "بي إن سبورتس" أنه تقرر فتح قناتي 1 و2، بشكل مجاني، عند بث مباريات كأس العرب.

وتبعتها قنوات "الكأس" التي أعلنت هي الأخرى أن كافة المباريات ستُذاع عبر قنواتها بشكل مجاني.

يذكر أن هناك 16 منتخبًا يشارك في البطولة، على أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.