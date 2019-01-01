فليتشر: مانشستر يونايتد في حاجة للشباب

دارين فليتشر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق يؤكد على حاجة الفريق للنجوم الشباب خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دارين فليتشر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق على حاجة الشياطين الحمر للنجوم الشباب في المرحلة القادمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب السابق للبطل التاريخي للدوري الإنجليزي وأكد خلالها أن النجوم الشباب هم من سيقودون الفريق للمستقبل.

وقال فليتشر: "الجميع يتحدث عن القادة في الفريق ومن سيساعدهم وهو نقاش هام وسؤال صعب لكنني واثق أنه وبمرور الموسم سنرى المزيد من جيمس جارنر لأنه لاعب يملك جودة كبيرة".

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وأضاف: "عدم مشاركته حتى الآن يعد أمرًا غريبًا بالنسبة لي، قريبًا سيعلم الجميع من هو جيمس جارنر هذا ما لم يكونوا يعرفوه بالفعل.

وأكمل: "هذا هو تاريخ النادي، دومًا ما نعتمد على اللاعبين الشباب في الفريق الأول ومثل تلك الأمور تمنح المدير الفني المزيد من الوقت لأن الجميع يراه يحاول تجديد الدماء".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره أرسنال مساء الإثنين على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ويحتل حاليًا المركز الـ ١١ في جدول ترتيب البطولة بثماني نقاط.