فليبي جورج : السد يجب عليه التعلم من الأخطاء قبل مواجهة مونتيري المكسيكي

الفوز للفريق كان مستحقًا عطفًا على ما يضمه الفريق من لاعبين وأيضا ما قدمه من مستوى.

أكد لاعب السد السابق البرازيلي فليبي جورج أن الفوز الذي حققه الزعيم على فريق هنيجين مهم جدًا كونه نقله إلى مرحلة مهمة من مراحل بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أحد أفضل محترفي "عيال الذيب" في تصريحاته إلى أن الفوز للفريق كان مستحقًا عطفًا على ما يضمه الفريق من لاعبين وأيضا ما قدمه من مستوى.

وحول أزمة الفريق التي يُعاني منها، أكد جورج إنها أزمة ضياع الفرص في المنطقة المهمة، وبالتحديد منطقة الجزاء حيث تقطع الكرات بسهولة أو يكون التمرير بالخطأ.

وشدد البرازيلي على أن الفريق يحتاج الى تركيز كونه هو من يساهم في إنهاء الهجمات ، وأشار فليبي، إلى أن السد استشعر إنه في وضع صعب جدًا بعد أن وصل إلى الوقت الإضافي بعد ان أضاع الكثير من الفرص التي كان يمكن ان تنهي المباراة لصالحه في الوقت الأصلي.

وأكمل فليبي معبرًا عن أمنيته انن يستفيد السد من ملاحظات المباراة خلال اللقاء القادم أمام مونتيري المكسيكي وهو فريق جيد بلا شك وأن المواجهة معه تتطلب اللعب بالمستوى الذي عرف به السد.

وأنهى اللاعب البرازيلي تصريحاته متوقعًا أن ما ظهر به الفريق في المباراة الافتتاحية سوف لم يتكرر وسيكون بوضع أفضل وندًا قويًا للفريق المكسيكي.