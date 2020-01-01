فلوريان فيرتس: موهبة الدوري الألماني التي رفضت ليفربول وبايرن ميونخ!

صاحب الـ17 عامًا أصبح أصغر لاعب يشارك بقميص باير ليفركوزن في البوندسليجا عبر التاريخ عندما شارك أمام فيردر بريمن يوم الإثنين..

عند الإعلان عن عودة الدوري الألماني ليكون أول الدوريات الخمس الكبرى التي تُستأنف بعد جائحة فيروس كورونا، وُعِد المتابعون بتقديم لمحة عن مستقبل كرة القدم من خلاله.

لن تقتصر هذه اللمحة على التعديلات التي ستضطر كرة القدم إلى تطبيقها بسبب كورونا، بل ستوفر البوندسليجا أيضًا للمشاهدين مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يبدو أنهم سيكونوا من ضمن الأفضل في العالم في العقد المقبل.

من إيرلينج هالاند إلى جادون سانشو إلى ألفونسو ديفيز وكاي هافيرتس وغيرهم، يمكن القول بوضوح أن الدوري الألماني لا مثيل له في الوقت الحاضر عندما يتعلق الأمر بتطوير نجوم المستقبل.

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وعلى الرغم من ذلك، قليلون كانوا من توقعوا أن يعتمد نادٍ يُنافس على المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، على أصغر لاعب في تاريخهم، وثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري، بصورة أساسية.

لكن هذا ما حدث بالضبط، عندما تم الدفع باللاعب فلوريان فيرتس في التشكيلة الأساسية لباير ليفركوزن أمام فيردر بريمن، في المباراة التي انتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدف وحيد.

لدى فيرتس فقط 17 عامًا و15 يومًا، ليتخطى بذلك الرقم القياسي السابق للنادي المسجل باسم كاي هافيرتس، ويأتي ثالثًا خلف نوري شاهين ويان أوريل بيسيك في ترتيب أصغر من شاركوا في منافسات البوندسليجا، كما انضم إلى هارفي إليوت من ليفربول وريان ريكي من ليون كلاعبين ولدوا في 2003 ولعبوا مباراة في أحد الدوريات الخمس الكبرى.

ورغم افتقاره للخبرة، لكن فيرتس تعامل مع نفسه بشكل جيد، وإذا ما كان على هافيرتس أن يستمر في مركز المهاجم الوهمي، فمن المرجح أن يتحصل فيرتس على مزيد من الفرص فيما تبقى من مباريات.

بيتر بوش، المدير الفني لليفركوزن قال عن ذلك "لقد كان مهمًا بالنسبة لي، لقد ظهر بصورة جيدة منذ اللبداية، تمسك بالكرة ولعب بشكلٍ جيد إلى الأمام".

"إنه دائمًا شيء استثنائي عندما تشارك للمرة الأولى، خاصةً عندما يكون عمرك 17 عامًا فقط، لكنه لم يكن متوترًا وبشكلٍ عام أدى بصورة جيدة."

ربما لن يكون من المستغرب أن بوش، الذي عمل مسبقًا مع عدد من أهم المواهب الأوروبية في أياكس وبوروسيا دورتموند، كان حريصًا على جلب فيرتس نظرًا للدور الكبير الذي لعبه لإحضاره إلى ليفركوزن.

خلال مناقشة سوق الانتقالات الشتوية الماضية، شدد بوش وهو رفقة رودي فولر وسيمون رولفز وفرناندو كارو، أعضاء إدارة النادي، على ضرورة التعاقد مع فيرتس، الذي لطالما تم وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في ألمانيا.

ليس هذا فحسب، بل خاطر ليفركوزن بعلاقه مع جيرانه كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ بضم فيرتس، حيث جمعهم اتفاق نبيل في عام 2001 بأنهم لن يحاولوا التعاقد مع اللاعبين الشباب من بعضهم البعض للمساعدة في وجود أندية قوية في محيط نهر الراين دائمًا.

كان فيرتس أحد لاعبي كولن منذ أن كان في السادسة من عمره، وعلى مدار العقد الأخير أخذ في التقدم بالفرق السنية المختلفة، وقد ساعد كولن تحت 17 عامًا على التتويج بالبطولة الوطنية عام 2019 بعد التغلب على دورتموند في النهائي رغم إصابته في الصيف وغيابه عن بدايات الموسم أنذاك.

سجل فيرتس 8 أهداف في 10 مباريات لكولن تحت 17 عامًا، بما في ذلك هاتريك خلال مباراته الختامية أمام فوبرتال، في مباراة لن تُنسى بعد تصويرها وتصوير هدفه الأول بعد 5 ثواني من البداية بتسديدة من منتصف الملعب.

TRAUMTOR! 😱



Florian Wirtz aus der #effzeh-U17 hat beim 10:0 gegen Wuppertal eines der schnellsten Tore der Fußballgeschichte geschossen! ⏲️



Wann beginnt die Wahl zum Tor des Jahres, @sportschau? 🙌😄 pic.twitter.com/j3wXi3Sg94 — 1. FC Köln (@fckoeln) December 16, 2019

في حين أن هذا الهدف جذب أنظار الجماهير إلى فيرتس، فإنه أيضًا لفت انتباه عدد من أفضل الأندية الأوروبية إليه.

بمجرد وصول اللاعب في ألمانيا إلى فريق تحت 16 عامًا، يُعرض عليه عقد لمدة 3 سنوات والذي يتضمن فقرة تسمح بالتفاوض على التجديد لسنة إضافية بشروط أكثر ربحية واحترافية، لكن فيرتس صمم على أن يكون عقده لمدة عامين فقط ولا يشمل هذا البند.

كان ذلك في عام 2018، ولم يلحظ أحد في كولن أنه في نفس ذلك الوقت، غادرت شقيقة فيرتس التي تلعب لمنتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، كولن باتجاه ليفركوزن، كما أن ومع بقاء 6 أشهر فقط في عقد اللاعب في يناير 2020، بدأت الأندية من خارج وداخل ألمانيا تُفكر في أنه سيكون خيارًا مميزًا مجانيًا في الصيف.

باتريك هيلمز، مدرب شباب ليفركوزن، قال عن فيرتس لشبكة شبورت 1 "الصبي لديه موهبة كبيرة، كان بإمكانه الذهاب إلى ليفربول وبايرن ميونخ ودورتموند، إنه يمتلك أشياء لا يمكن أن تتعلمها، موهبة فطرية".

أخبر سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن، جول وشبوكس أن فيرتس كان محط أنظار ناديه منذ مدة "لقد عرفت اللاعب منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره، كنت أعرف أن العديد من الأندية مهتمة به، لذلك اعتقدنا وأنه قبل أن يذهب إلى أي مكان آخر، فلنحاول إقناعه بالقدوم إلى هنا والبقاء بالقرب من المنزل".

الاتفاق الطويل بين أندية الراين تسبب في غضب كولن من الصفقة، يجادل ليفركوزن أن بسبب اختلاف عقد فيرتس عن اللاعبين الآخر، فإنه يُصنف كمحترف وليس كشاب، في الوقت الذي أُصيب فيه كولن بالذهول من فقدان أهم وأفضل موهبة برزت في أكاديميتهم على مدار آخر 30 عامًا بثمن قليل.

ولحسن حظه، لم يترك فيرتس الجدل الذي صاحب انتقاله إلى ليفركوزن يؤثر عليه، ففي أول أربع مباريات له هناك في فريق تحت 19 عامًا سجل هدفين وصنع 3 قبل توقف النشاط بفعل فيروس كورونا، ولكن هذا كان كافيًا ليكسب ثقة بيتر بوش ويقرر تصعيده للفريق الأول.

رودي فولر، أحد أهم الإداريين في ليفركوزن وأسطورة الكرة الألمانية، كتب في مقالة على صحيفة كيكر عن فيرتس "لقد أوضحنا له فوائد الوجود هنا من منظور رياضي. في الماضي منحنا الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب مثل كاي هافيرتس ويوليان براندت وهنريك ليلعبوا مبكرًا، لقد جعلناهم يلعبون وهم في سن صغيرة بدوري الأبطال أيضًا".

يحتل ليفركوزن حاليًا المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، ومن المقرر أن يلتقي مساء السبت في ديربي الراين مع مونشنجلادباخ، في مباراة يتوقع أن تكون فرصة جديدة لفيرتس لإثارة إعجاب المشاهدين من حول العالم والتأكيد على أنه واحد من ألمع المواهب الألمانية الموجودة حاليًا.