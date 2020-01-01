"فلورنتينيو بيريز أخبرني أن ريال مدريد لا يزال يحلم بضم نيمار"

وكيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا السابق يؤكد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبره برغبته في ضم نيمار.

كشف فاجنر ريبييرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عن أمل ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبييرو وأكد خلالها أن فلورنتينو بيريز أخبره بذلك بنفسه خلال مقابلة بينهما في شهر مايو الماضي بمكاتب ريال مدريد.

وأوضح ريبييرو في تصريحاته التي أدلى بها لصالح شبكة "ESPN" أن النجم البرازيلي كان ولا يزال لهدفًا للعديد من الفرق حول العالم، ليس ريال مدريد فقط.

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وقال ريبييرو: "ذهبت لمدينة مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو بيريز كان لديه حلم التعاقد مع نيمار بذلك الوقت قبل أن ينضم لصفوف برشلونة".

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وأضاف: "في شهر مايو الماضي كنت معه في مكتبه وتحدثنا في عدة أمور وأخبرني أنه لا يزال يحلم بالحصول على خدمات نيمار".

وأردف: "لقد تحدثوا معي عدة مرات قبل أن ينضم لصفوف برشلونة، اليوم سعر نيمار سيكون 164 مليون يورو، وهو ما لم يكن متاح منذ عام واحد فقط".

وأكمل: "كان هناك الكثير من العروض، لقد تلقيت عرضًا رسميًا من تشيلسي بينما كنت في نيويورك بنفس اليوم الذي انطلق فيه نيمار مع منتخب البرازيل ولعب أول مباراة له، درسنا العرض وقدمناه لنيمار ووالده، وبعد ذلك جاءت عروض بايرن ميونخ ويوفنتوس وغيرهم".

جدير بالذكر أن نيمار مطلوب في الوقت الحالي كأحد الأهداف الأساسية لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية رفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر.