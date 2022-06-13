فلاهوفيتش يرفض المقارنة: لست زلاتان إبراهيموفيتش!

دوشان فلاهوفيتش يريد صنع تاريخه الخاص

رفض دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، أن تتم مقارنته مع الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كما كشف اللاعب الصربي الدولي أنه لم يكن قريب من الانضمام إلى آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سجل 41 هدفًا خلال موسم ونصف في فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وسجل فلاهوفيتش تسع أهداف بقميص البيانكونيري، و بفضل قدراته البدنية، شبهته الجماهير بمهاجم يوفنتوس السابق إبراهيموفيتش، لكن فلاهوفيتش أكد أنه يرد أن يصبح نجماً في حد ذاته.

هل فلاهوفيتش القادم إبراهيموفيتش؟

قال اللاعب الصربي الدولي لصحيفة "التليجراف" عن مقارناته مع إبراهيموفيتش: "من المحتمل أن تكون مقارنة اللاعبين الشباب، بأبطال عظماء سجلوا أكثر من 500 هدف في مسيرتهم الكروية وفازوا بـ 20 أو 30 لقباً شيء غير عادل".

وأضاف: "هذا لا يزعجني ولكن من الصحيح أيضًا أنه عندما يتم إجراء هذه الأنواع من المقارنة ثم ارتكاب خطأ أو خطأين ويتم تضخيم التوقعات، يجعلني اتعرض للنقد".

وأردف: "لدينا جميعًا الحق في ارتكاب الأخطاء؛ فنحن جميعًا بشر أريد أن أمتلك مسيرتي الخاصة"

هل اقترب فلاهوفيتش من الانضمام إلى آرسنال؟

وقال فلاهوفيتش عن اقترابه من الانضام إلى آرسنال في الشتاء الماضي: "ربما يعرف وكيل أعمالي عرض آرسنال لكني لم أتحدث إلى أي شخص بشأن ذلك".

وواصل: "كان لدي ناد واحد في ذهني لأن يوفنتوس هو يوفنتوس لا يوجد شيء آخر أقوله والآن أشعر بالفخر لإرتداء هذا القميص إنه أمر لا يصدق في كل مرة أرتديها".

وأتم تصريحاته"أنا بالتأكيد أتعرف على حمضهم النووي شخصية يوفنتوس تتوافق مع شخصيتي عندما تأتي إلى هنا فأنت لا تستسلم أبدًا وتقاتل طوال الوقت وتقوم بالتضحيات كان هذا بالتأكيد ما كنت أبحث عنه".

الجدير بالذكر أن دوشان فلاهوفيتش كان هدف للعديد من الأندية في يناير الماضي، وارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى آرسنال، قبل أن ينتهي به الأمر في يوفنتوس.

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