فلادان يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وتدهور أحوال الفريق

المدرب الصربي يتحدث عن سبب رحيله عن الأهلي

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق، عن أسباب رحيله عن صفوف الراقي خلال الفترة الماضية، بالرغم من النتائج الطيبة التي قدمها الفريق تحت قيادته مع بداية الموسم، قبل أن تتراجع النتائج بشكل كبير.

الأهلي أعلن عن الاتفاق مع فلادان على إنهاء العقد بالتراضي، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

فلادان قال خلال تصريحات لصحيفة "Srbija Danas" الصربية: "الأهلي افتتح مبارياته ببطولة الدوري بانتصارات، وكان هدفنا هو الصدارة، ولكن بشكل مفاجئ كل شيء فشل".

المدرب الصربي تابع: "كنا في المركز الثاني حتى فترة الانتقالات الشتوية، والنادي لم يوفر اللاعبين الذين طالبت بالتعاقد معهم، من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل مناسب، للاستمرار في المنافسة".

ميلويفيتش أردف: "أداء إدارة الأهلي في فترة الانتقالات لم يكن بالشكل المنتظر والمطلوب، هذا بالتزامن مع إصابة الصربي ليوبومير فيسا، هذا بالإضافة لبعض اللاعبين الأساسيين والمهمين".

واستطرد قائلًا: "هذه الظروف تسببت في وقوع الفريق في عدد من النتائج السلبية، حيث خاض الفريق مباريات بـ2 أو 3 محترفين فقط من أصل 7".

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واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: "مع بداية فترة التوقف الأخيرة، وجدت أن الجو العام بالنادي لم يكن كما كان من قبل، وأيضًا العدد الموجود لا يكفي لتحقيق الطموحات، وابتعد الفريق عن المنافسة على الصدارة، لذلك قررت الرحيل".

وأعلن الأهلي مؤخرًا تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.