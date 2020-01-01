فلادان يتلقى تقريرًا مفصلًا عن مصابي الأهلي

طبيب الأهلي يقدم تقريرًا مفصلًا عن الخماسي المصاب إلى فلادان.

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من الجهاز الطبي لفريق، تجهيز تقريرًا عن آخر تطورات إصابات خماسي الفريق محمد العويس ومحمد الخبراني ومحمد آل فتيل ويوسف الحربي ومهند عسيري، بعد شكواهم المختلفة.

والتزم الخماسي المصاب عيادة النادي الأهلي، قبل تعليق النشاط الرياضي نظرًا لانتشار فيروس كورونا، بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن الجهاز الطبي للأهلي، برئاسة حاتم جمعة، أبلغ فلادان بأن الخماسي يسير في المراحل النهائية من برامجهم التأهيلية، ليصبحوا جاهزين خلال الفترة القادمة.

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جمعة أخبر فلادان بأن العويس تعافى تمامًا من الكسر الذي كان يعاني منه في إصبعه، حيث تم نزع الجبيرة قبل أربعة أيام، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية في حال استئناف النشاط الرياضي في السعودية.

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ويؤدي الرباعي "محمد الخبراني ومحمد آل فتيل ويوسف الحربي ومهند عسيري" التدريبات التأهيلية، والتي يتابعها الجهازين الفني والطبي من خلال الهاتف الجوال، كما يتم متابعتهم عن طريق ساعات "البولار" للتأكد من مدى انضباطهم.

ومن المقرر أن يخضع جميع اللاعبين لاختبارات طبية حال عودة النشاط الرياضي، من أجل التأكد من تلاشي جميع الآلام التي كانوا يعانون منها.

العويس كان يعاني من كسر في إصبعه، والخبراني والحربي يعانيان من تمزق في العضلة، وهو نفس الأمر لزميلهما محمد آل فتيل، بينما أجرى مهند عسيري عملية تنظيف للركبة.