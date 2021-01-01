فلادان يتفق مع نادٍ إماراتي .. وموقف الأهلي يحسم خطوة الإعلان الرسمي

الصربي ميلويفيتش المدير الفني للأهلي يتفق مع نادٍ إماراتي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن هناك مفاوضات من أحد الأندية العربية من أجل التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي.

ميلويفيتش قريبًا للغاية من مغادرة الأهلي بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وفقدان مركز الوصافة وتواجده حاليًا في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن فلادان بالفعل تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية وتوصل بالفعل لاتفاق معه لقيادته بدايًة من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الذي اتفق مع فلادان هو العين الإماراتي، حيث استغلت الإدارة العيناوية توتر العلاقة بين المدرب والراقي.

وأكدت "عكاظ" أن هناك محاولات من إدارة الأهلي في الوقت الحالي من أجل فك الارتباط مع المدرب الصربي في أسرع وقت بعد تراجع النتائج.

ويسعى العين حاليًا لتولي فلادان مليويفيتش القيادة الفنية للفريق وقت فك الارتباط مباشرة مع الراقي خلال الأيام المقبلة، وليس مع بداية الموسم الجديد.