فلادان: سيناريو الهزيمة متكرر .. وهذه أسوأ سلسلة في تاريخي

تصريحات قوية من مدرب الأهلي

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن سيناريو هزيمة فريقه أمام ضمك يتكرر في جميع المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق لم يستغل الفرص التي أتيحت أمامه.

الأهلي تلقى الهزيمة من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد في الشوط الأول، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ميلويفيتش قال خلال تصريحات تليفزيونية: "المباراة كانت طبق الأصل من المباريات الماضية، وأتيحت أمامنا فرص ولكننا أضعناها ولم نستغلها للتسجيل".

المدرب الصربي تابع: "بعدما سجل ضمك هدف التعادل، تفككت الخطوط بين اللاعبين واستقبلنا الهدف الثاني، ولكن حاولنا أن نصلح الخلل الذي حدث، وأقر أن هذه السلسلة تحث لأول مرة في تاريخي، سواء كلاعب أو مدرب".

الأهلي ابتعد عن صدارة الدوري بعد أن كان قريبًا منها، حيث تجمد رصيده عند النقطة 35 في المركز الرابع، خلف الشباب المتصدر والهلال الوصيف والاتحاد الثالث.

الأهلي فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع الاتحاد ثم تعادل مع العين، وخسر 3 مباريات متتالية أمام الشباب والفيصلي وضمك.