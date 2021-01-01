فك النحس واقترب من إبراهيموفيتش .. ماذا حقق كريستيانو رونالدو من أرقام ضد كروتوني؟

تعرف على أهم أرقام كريستيانو رونالدو في مواجهة كروتوني بالجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم في فوز فريقه يوفنتوس بثلاثية نظيفة على نظيره كروتوني في المباراة التي جممعت بينهما في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

رونالدو قدم واحدة من أفضل مبارياته مع يوفنتوس خلال العام الجديد على المستوى التهديفي بعدما كان من افتتح التسجيل للبيانكونيري وسجل الهدف الثاني أيضًا.

🥅⚽️ سدد فتصدى الحارس ثم سارع للتمركز الصحيح فكانت المكافأة هدف آخر بالرأس



💪 الدون يتعملق في الشوط الأول ويسجل ثنائية ليوفي في مرمى كروتوني



#يوفنتوس_كروتوني | #الدوري_الإيطالي#beINSerieA pic.twitter.com/Bu5lvI7Gl0

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2021

رونالدو أخيرًا فك نحس عدم التسجيل في ثلاث مواجهات متتالية بعد أن سجل اليوم في الدقيقة الـ 38 برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وأضاف البرتغالي الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، برأسية مماثلة، لتكون تلك هي الثنائية الأولى له في الدوري الإيطالي منذ مواجهة أودينيزي في الثالث من يناير الماضي.

وعانى رونالدو من الابتعاد عن التسجيل في آخر ثلاث لقاءات له مع يوفنتوس، أمام إنتر في الكأس، ونابولي في الدوري وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من ذلك بتسجيله في لقاء اليوم أصبح كروتوني هو الفريق رقم 78 في الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل في شباكه كريسيتانو رونالدو، ولا يتفوق عليه في ذلك العدد سوى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بواقع 79 خصمًا.

78 - Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt

فيما يلي سنستعرض سويًا أهم وأبرز أرقام كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم التي شارك فيها النجم البرتغالي لمدة 90 دقيقة كاملة.

سدد النجم البرتغالي الكرة 11 مرة في المباراة، منهم أربع مرات على المرمى تعامل الحارس مع كرتين منهما وأربعة خارجه، وثلاث مرات أبعدت الدفاعات تسديداته.

وأهدر رونالدو ثلاث فرص محققة للتسجيل أتيحت له خلال المواجهة، كما لمس الكرة 49 مرة طوال الـ 90 دقيقة التي لعبها النجم البرتغالي.

فيما يتعلق بالتمريرات فقد تمكن رونالدو من النجاح في تمرير الكرة 24 مرة من أصل 31 محاولة له، بنسبة نجاح 77%، ومن تلك التمريرات كان هناك تمريرة خطرة وكرة عرضية لم تكن ناجحة، وكرة طولية وصلت بدقة لزميله.

فاز رونالدو بإلتحام أرضي وحيد من أصل ثلاثة دخل فيهم، ولم يفز بأي إلتحام هوائي من أصل إلتحامين دخل فيهم، دون حساب الرأسيتين عندما سجل هدفيه حيث لم يلتحم به أي مدافع.

فقد هداف يوفنتوس الكرة 11 مرة خلال المواجهة، وحصل على خطأ وحيد من الخصوم، وقام بخطأ مثله، كما وقع في التسلل مرة وحيدة.

أما دفاعيًا فمساهمة رونالدو كانت قليلة للغاية كما هو الحال لطبيعة مركزه في الهجوم، إلا أنه أبعد كرة واحدة في نهاية المباراة من مناطق الخطورة.