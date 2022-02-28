"فقط والدي نجح في إمساكها" .. كرة كيبا الطائرة تشعل مواقع التواصل!

لم تتوقف السخرية من الإسباني كيبا أريثابالاجا حارس مرمى نادي تشيلسي بعد ما قام به في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول.

ليفربول حقق الفوز على تشيلسي بنتيجة 11-10 في ركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

كيبا أهدى لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين إلى ليفربول، بعد أن أخفق في تسديد الركلة الأخيرة لصالح تشيلسي، بعد أن أطاح بالكرة بعيدًا عن مرمى "الريدز".

الحارس الإسباني دخل إلى المباراة في الدقيقة 120 بدلًا من السنغالي إدوارد مندي، بفضل قدراته العالية في ضربات الجزاء، لكن كيبا أخفق في التصدي لأحد عشر تسديدة متتالية من لاعبي ليفربول، وأهدر تسديدته ليمنح "الريدز" اللقب.

السخرية من كيبا لم تتوقف، لدرجة أن أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى أن والده تمكن من الحصول على الكرة التي سددها الإسباني في ركلة الجزاء الأخيرة.

وكتب المشجع: "فقط والدي تمكن من التقاط كرة كيبا من ركلة الترجيح والاحتفاظ بها".

المثير أن الكرة التي تم تصويرها في يد المشجع، حملت كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وربما تكون بالفعل الكرة التي سددها كيبا، لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن.

A Liverpool fan caught Kepa’s penalty and took the ball home 😭😭 pic.twitter.com/1RzlJ9M0xf — The72 - We Love the #EFL (@_The72) February 27, 2022

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