فقد الحافز ويفتقد برشلونة.. الكشف عن أسباب وضع ميسي السيئ في باريس

لا يعيش ليونيل ميسي أفضل أيامه مع باريس سان جيرمان، والسبب في ذلك "نفسي" وليس رياضيًا.

هذا ما قالته آخر تقارير شبكة PSG Talk، التي أعلنت أن البرغوث الأرجنتيني "يفتقد" إلى الحافز في ملعب حديقة الأمراء.

ولكن ما هو سبب فقدان هذا الحافز؟ يبدو أن الأجواء في مدينة باريس نفسها لا تعجب ميسي، عكس ما كانت في إقليم كتالونيا بفترته ببرشلونة.

يُضاف إلى ذلك أن مستوى الدوري الفرنسي نفسه لا يحفز ميسي على التألق، خاصةً وأن باريس شبه حسم المسابقة من الدور الأول.

لا يوجد منافس مثل ريال مدريد لتحفيز ميسي على التألق في الليج آ، هذه حقيقة "فقدان الحافز" تؤكدها الأرقام بعد تسجيل اللاعب لهدف واحد فقط محليًا حتى الآن.

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ليس هذا فحسب، بل إن ميسي يجد صعوبة في التواصل في فرنسا عمومًا، والسبب في ذلك اللغة التي لا يتقنها، بجانب طقس مدينة باريس الذي لا يعجبه.

يشعر ميسي البالغ من العمر 33 عامًا بـ"العزلة" دومًا، يبدو مرتبكًا ومترددًا، يتفقد لأصدقائه بوضوح الذين تركهم خلفه في مدينة برشلونة.

حالة ميسي النفسية تتحسن كليًا بمجرد العودة إلى برشلونة لقضاء إجازة صغيرة، أو العودة لبلاده الأرجنتين في التوقف الدولي.

مع ذلك، كان التأكيد على أن ميسي سيقدم كل ما لديه في التحدي المقبل أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وربما يكون أداة عودة الحافز إليه.