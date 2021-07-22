فعلها الأهلي .. الراقي يعلن عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو

الأهلي يضم النجم البرازيلي باولينيو

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو، لاعب وسط نادي جوانزهو الصيني السابق، لينضم لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون باولينيو هو الصفقة الثانية للراقي.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يعلن خلاله عن التعاقد مع باولينيو، وذلك بطريقة مبتكرة.

واستغل الأهلي الوسم الذي أطلقه جماهير ناديه، والذي حمل اسم "خلصوا مع باولينيو"، ليعلق عليه الأهلي قائلًا: "تتحقق الأماني بتشكيل بعض الكلمات".

وبذلك ينجح الأهلي في إتمام التعاقد مع باولينيو، بعد صراع مع العديد من الأندية، منها أندية الاتحاد والنصر اللذان تفاوضا مع اللاعب، بالإضافة إلى العروض الأخرى التي وصلت له.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك عروضًا من أندية تركية، وأيضًا عرضًا من نادي كورينثيانز البرازيلي للحصول على خدماته، ليحسم مسؤولي الأهلي التعاقد معه.