فضيحة .. مانشستر سيتي ضخم أرباحه للتهرب من اللعب النظيف!

الحديث عن أموال النادي الإنجليزي لا يتوقف

كشف تقرير بأحد الصحف الإنجليزية عن تفاصيل جديدة بخصوص مانشستر سيتي وكيفية تعامله مع قوانين اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي وإمكانية تضخيمه لأرباحه للتهرب من العقوبات.

وتعجب الكثيرون في السنوات الماضية من كيفية قيام سيتي بصرف الأموال بشكل ضخم ومتواصل رغم معاناة معظم الأندية مع قوانين اللعب النظيف.

ماذا كشف التقرير المنشور عن تعامل سيتي مع قواعد اللعب النظيف؟

قالت "ديلي ميل" إنها تحصلت على رسالة عبر البريد الإلكتروني تعود إلى 2011 تكشف كيف ضخم مانشستر سيتي أرباحه من الرعاة.

وأوضح التقرير أن سيتي ضخم المبلغ الذي يتلقاه من رعاة القميص حتى يغطي على خسائر الفريق ويوازن الميزانية أمام الاتحاد الأوروبي.

ماذا يحتوى البريد الإلكتروني الذي كشفت عنه الديلي ميل؟

وكشف البريد المرسل من أحد مسؤولي النادي الإنجليزي إلى مسؤول بارز بالشركة الراعية أن الأول أرسله من عنوان ليس تابع لناديه، ولكن شخصي لتفادي الشبهات.

ويطلب مسؤول سيتي في الرسالة التلاعب بشكل غير مباشر بالمبلغ الذي سيتحصل عليه النادي من استغلال اسم الراعي في تسمية ملعب الفريق.

ما هي العقوبات المنتظرة على مانشستر سيتي حال إدانته؟

وسبق ووقع التحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خروقات لقوانين اللعب النظيف عن الفترة من 2012 حتى 2016، وتم إيقافه من المشاركة قارياً ولكن تم إيقاف القرار بالاستئناف.

وبحسب تقرير "ديلي ميل"، قد يكون سيتي عُرضة للتحقيق من جديد عقب آخر التسريبات التي نشرتها.

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