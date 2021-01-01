فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو.. عمولة ضخمة لوكيل لاعبين في صفقة فاشلة لبرشلونة!

لا تتوقف الفضائح..

يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.

مالكوم كان على أعتاب الانضمام إلى روما بصيف 2018 بعدما ظهر بأداء رائع رفقة بوردو، لكن في اللحظات الأخيرة انقض برشلونة عليه وضمه، غير أن سنة يتيمة فاشلة قضاها اللاعب في كامب نو ثم رحل إلى زينيت الروسي.

التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.

ما سبق وأن أعلنه الوكيل هو أنه تحصل على مليون يورو فقط كعمولة، إلا أن كادينا سير اطلعت على العقد الذي بين إدارة بارتوميو ومالكوم، وظهر فيه أنه تقاضى 8.4 مليون يورو.

هذا إلى جانب بند يمنحه 1.5 مليون يورو آخرين في حال أن تمكن من منع فريق آخر من التعاقد مع مالكوم، أمر تحقق بالفعل بإنهاء المفاوضات مع روما وتحويلها إلى إقليم كتالونيا.

بهذا الحال، تُصبح قيمة مالكوم الفعلية 51 مليون يورو في مقابل عطاء شبه معدوم، ولا يُنسى أن إدارة برشلونة لا تزال تُسدد أقساط الصفقة حتى الآن إلى بوردو.

مالكوم شارك مع برشلونة في 24 مباراة فقط بمختلف البطولات، أغلبهم كبديل، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة 2 آخرين، قبل أن يشتريه زينيت في صيف 2019 نظير 40 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن إدارة بارتوميو ورّطت برشلونة في أزمات مالية ضخمة، كان نتيجتها عدم قدرة النادي الكتالوني على إبرام صفقات مؤخرًا وحاجته للتخلص من عدد من اللاعبين للوفاء بعقود البقية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بارتوميو وبعد الضغوطات الكبيرة اضطر إلى تقديم استقالته في سبتمبر الماضي، على أن تُقام انتخابات رئاسة البرسا في السابع من مارس المقبل.