تفاصيل شديدة الخطورة عن نهائي ليفربول وريال مدريد!

فضيحة جديدة تكشف بخصوص نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي أقيم في باريس بين ريال مدريد وليفربول وانتهى بفوز الأول 1-0 بهدف فينيسيوس جونيور.

فقد أفادت صحيفة "الجارديان" بأن بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي صدر عن سبب تأخير المباراة لنحو ساعة إلا ربع، كان "محضرًا مسبقًا" قبل خوض المباراة دون الحديث عن إجراء تحقيق في أسباب التأخير والأحداث التي جرت في محيط ملعب ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني.

تقرير معد مسبقًا!

تفيد الصحيفة الإنجليزية بأن التقرير تم إعداده يوم المباراة من قبل "يويفا" وافترض لوم مشجعي ليفربول على التأخر في الوصول إلى أرضية الميدان، وأن هذا هو سبب تأخر المباراة لنحو ساعة إلا ربع.

الحقيقة الوحيدة هي أن 15 ألف مشجع لليفربول كانوا عالقين في محيط الاستاد بوضعية خطرة للغاية أمام النقاط الأمنية.

وعقب انتهاء المباراة مباشرة، أصدر "يويفا" بيانًا يحمل فيه مشجعي ليفربول مسؤولية ما حدث، نظرًا لأن "آلاف المشجعين حاولوا الدخول بتذاكر وهمية" على حد تعبير بيان "يويفا".

تعمد تأخير مشجعي ليفربول؟!

كما كشفت "الجارديان" عن أن مشجعي ليفربول تم توجيههم إلى نقطة تحقق من التذاكر عبر مسار لم يتم المشي فيه بمحيط الملعب لنحو 6 أعوام كاملة، فيما يبدو إرادة واضحة لتأخير وصول جماهير الريدز!.

تأتي الفضيحة التي تكشفها "الجارديان" لتؤطر ما يمكن اعتباره تلاعبًا من "يويفا" بمعايير الشفافية حول الأحداث من هذا النوع.