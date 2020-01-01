فضيحة تحكيمية في إنجلترا .. حكم لقاء ليفربول وإيفرتون لم يعرف القانون

تقارير صحفية إنجليزية تكشف عن كارثة تحكيمية في لقاء إيفرتون وليفربول السبت الماضي في أزمة إصابة فيرجيل فان دايك.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل كارثة تحكيمية تخص مباراة إيفرتون وليفربول التي أقيمت يوم السبت الماضي في الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو في المباراة ديفيد كوتي لم يكن على علم بتفاصيل قوانين البطاقات الحمراء.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المصادر أخبرهم أن كوتي لم يكن يعرف أنه يستطيع أن يعاقب أحد اللاعبين حتى لو كان تصرفه قد وقع بعد حالة تسلل على الخصم.

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وكان جوردان بيكفورد قد تدخل بشكل قوي للغاية على النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في المباراة التي جمعت الفريقين هذا الأسبوع مما تسبب في إصابة الأخير.

ولم تنظر تقنية الفيديو في إمكانية طرد بيكفورد بحسب ما ذكرت الصحيفة بسبب حالة التسلل التي سبقتها، بالرغم من أن القانون يمنحهم ذلك الحق بالنظر فيها بالرغم من أي مخالفات سابقة.

في الوقت نفسه طالب نادي ليفربول لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي بتوضيح كافة تفاصيل الواقعة بشكل واضح، وكيف سيتعاملوا مع تلك المخالفة.

وقال فان دايك تعليقًا على الجراحة: "قابلت أحد الأخصائيين من أجل أن نبدأ التخطيط لعملية الشفاء وإعادة التأهيل من الإصابة التي تعرضت لها".

وأضاف: "كل تركيزي الآن على عملية الشفاء، وسأقوم بكل شيء ممكن حتى أعود للملاعب في أسرع وقت لمساعدة فريقي".

وأردف: "بالرغم من شعوري بالإحباط إلا أنني مؤمن أن تلك المحنة ستجعلني أقوى وسأعود أفضل مما كنت عليه من قبل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة رجحت غياب فان دايك لنهاية الموسم مؤكدة أن العملية وفترة الشفاء منها قد تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر.