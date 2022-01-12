فضيحة بكأس إفريقيا .. تونس تطالب بإعادة لقاء مالي والكاف يعتبر مالي الفائز

في واقعة كوميدية، أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي مباراة تونس ومالي قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقائق، ليخرج الفريقين من الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب المالي بهدف دون رد، وأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهايتها بالدقيقة 89 من عمر اللقاء.

ما هي تفاصيل ما حدث بعد نهاية لقاء تونس ومالي؟

اعترض الجانب التونسي على إطلاق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة قبل الدقيقة 90، ليقرر سيكازوي إعادة اللاعبين من غرف خلع الملابس لاستكمال المباراة.

المنتخب التونسي يتمسك بإعادة المباراة كاملة، بينما رفض المنتخب المالي العودة مجددًا للملعب، معتبرًا أن المباراة انتهت فور إطلاق سيكازوي صافرته.

ويسعى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حاليًا لإقناع المنتخبين للعودة إلى أرضية الملعب، لاستكمال الدقائق المتبقية من المباراة، وسط اعتراض من الطرفين.

واتجه المنتخب المالي في النهاية إلى أرضية الملعب، دون تواجد المنتخب التونسي، وسط مهزلة لم تشهدها ملاعب كرة القدم من قبل!

وأطلق الحكم الرابع الذي شارك بدلًا من سيكازوي صافرة نهاية المباراة سط غياب المنتخب التونسي الذي رفض العودة مرة أخرى، باعتباره منسحب من المباراة.

والمنتخب التونسي مازال متمسكًا بموقفه وحقوقه في المباراة، ويطالب بإعادة المباراة كاملة، ويطالب بتنفيذ اللوائح والقوانين.

هل هناك إمكانية لإعادة مباراة تونس ومالي؟

الحكم الدولي السابق جمال الغندور كشف عن ما تنص عليه اللوائح، حيث قال خلال تواجده بقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "داخل البطولات لا مجال لاعادة المباريات، من الصعب الحديث عن هذا الامر، مهما كانت المباراة قانونية أو غير قانونية، حتى لو انتهت قبل الموعد ب20 دقيقة".

وتابع: "ما حدث مهين لنا جميعًا وللقارة بأكملها، لا يوجد اتزان عند الحكم، عنده أكثر من 4 طرق كان بامكانه تفادي كل ما حدث"،

الغندور واصل: "حتى وإن خرج الفريف المالي من الملعب، الحكم كان بامكانه ان يعيدهم لاستكمال المباراة، كي تسير الامور بشكل قانوني".

واختتم جمال الغندور تصريحاته قائلًا: "في زمن الفار كان لا بد أن يستشر حكم الفيديو قبل ان ينهي المباراة".

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