فضيحة إنجليزية.. اتهامات لمدرب كبير بطلب الرشاوي لإدخال اللاعبين في التشكيل!

ليس الاتهام الأول الذي يوجه لنيل وارنوك

زعم روان فاين مهاجم كوينز بارك رينجرز السابق، الذي لعب تحت قيادة نيل وارنوك من 2010 إلى 2012، أن المدرب المتقاعد مؤخرًا كان يريد 6000 جنيه استرليني شهريًا من أجره لاختياره ضمن التشكيل.

وقدم فاين تلك الادعاءات من خلال مقطع فيديو انتشر له عبر تطبيق "TikTok" يوم الأربعاء موضحًا أنه كان يتعرض للابتزاز من مدربه السابق لكي يشارك.

ومن المقرر أن اتحاد كرة القدم الإنجليزي يحقق فيما قاله روان فاين، حيث أنها تعد مشكلة قانونية كبيرة تواجه المدرب السابق.

ماذا قال فاين؟

في الفيديو، قال فاين: "لقد كان يمنحني فرصة اللعب، لكنه كان يأخذ القليل من أموالي".

وواصل: "لقد أراد 6 آلاف نقد شهريًا أو شيء من هذا القبيل، ثم بدأ يتحدث عن الأرقام".

وتابع: "قلت: لماذا تتحدث عن الأرقام؟ ثم قال: ماذا تقصد؟".

وأضاف فاين: "لقد صُدم لأنه لم يستطع رؤية الجانب السيئ، لكنها لم تكن صفقة يمكن أن أتعامل معها كرجل لدي مبادئ".

واختتم: "قلت له: إذا كنت تريدني أن ألعب لفريقك فقط اسألني".

هل هذه أول مرة؟

تأتي اتهامات فاين بعد 8 سنوات من تقديم نجم كريستال بالاس السابق "جيسون بونشون" ادعاءات مماثلة ضد وارنوك على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إزالتها لاحقًا.

وتم تغريم اللاعب وقتها 15 ألف جنيه استرليني وتم تحذيره بشأن سلوكه المستقبلي، فيما اعتذر جيسون، وأصدر وارنوك بيانًا يوضح فيه أن تلك المزاعم لم تكن حقيقية بشهادة اتحاد الكرة الإنجليزي.