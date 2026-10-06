فضيحة جديدة تواحه إنفانتينو .. الفيفا متهم بالتستر على لاعب لم يحق له المشاركة في كأس العالم 2026

بعد "قضية فولارين بالوجن"، يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو فضيحة أخرى تتعلق بكأس العالم 2026، وبالتي تتعلق بمشاركة منتخب الكونغو الديمقراطية في البطولة.

هذا ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ولوموند يوم الثلاثاء، نقلاً عن وثائق ومراسلات داخلية للفيفا. وكتبت لوموند عن «مسألة حساسة يتستر عليها الفيفا لأسباب سياسية».

ووفقاً للتقارير، وجد خبراء قانونيون في الهيئة العالمية خلال تحقيق أن الأوراق المتعلقة بتغيير انتماء حارس المرمى ليونيل مباسي لم تُستكمل.

وكان مباسي قد لعب في السابق لمنتخبات الناشئين الفرنسية. وبحسب التقارير، نظر الفيفا في عدة خيارات، من فرض غرامة إلى استبعاد الكونغو من ملحق كأس العالم. وفي النهاية، لم يُطبَّق أي من تلك الإجراءات.

هل كان إنفانتينو متورطاً أيضاً في فضيحة كأس العالم الجديدة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية؟

شكوى تقدم بها الاتحاد النيجيري أطلقت التحقيق. وقال الفيفا إنه رفضها لأسباب شكلية. وكانت الكونغو قد تأهلت إلى منافسات الملحق بعد فوزها على النسور الخضر، وحجزت مقعدها في كأس العالم أمام جامايكا. وكان مباسي حاضراً في الملعب في كل مباراة حتى الخروج من دور الستة عشر أمام إنجلترا.

في غضون ذلك، ربطت نيويورك تايمز بين إنفانتينو ورئيس الاتحاد الكونغولي الحالي. فقد كان فيرون موسينجو-أومبا، الذي وُصف بأنه حليف للسويسري، يُعِدّ ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد وقت التحقيق، وانتُخب بعد التأهل إلى البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يرد الفيفا في البداية على استفسار من SID. ورداً على استفسار من نيويورك تايمز، قالت الهيئة العالمية إن لجانها «مستقلة وتبتّ في القضايا على أساس اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة في كل حالة». وأضافت أن إنفانتينو، الذي يعتمد على دعم إفريقيا لإعادة انتخابه في 2027 وسط صراع على السلطة، لم يكن له أي تأثير على مثل هذه القرارات.

وفي مكان آخر من كأس العالم، أثار رفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن انتقادات واسعة. فقبل مباراة دور الستة عشر أمام بلجيكا (1-4)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتصل بإنفانتينو وطلب مراجعة الإيقاف الناتج عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجن. وبعد ذلك سُحبت العقوبة. وأصرّ الفيفا على أن لجنته الانضباطية بتّت في الأمر بشكل مستقل.