فضيحة أبعدته عن منتخب وبلز .. جيجز متهم بالاعتداء الجنسي على امرأتين

فضيحة جنسية جديدة لجيجز..

اتُهم نجم مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز ريان جيجز بالاعتداء الجنسي على امرأتين بالإضافة إلى السلوك الإكراه والسيطرة تجاه صديقته السابقة كاتي جريفيل.

وشوهد نجم مانشستر يونايتد السابق وهو يسير مع زارا تشارلز، 33 عامًا، قبل أيام فقط من توجيه شرطة مانشستر الكبرى اتهامات ضده في ثلاث تهم بعد حادثة وقعت في منزله في نوفمبر.

ووجهت إلى جيجز تهمة الاعتداء على كاتي جريفيل السابقة وامرأة لم تذكر اسمها يعتقد أنها صديقة، الأمر الذي سيجعله يخضع للتحقيقات في واقعة جنسية ليست الأولى له.، كما تم اتهامه بالسلوك القهري والسيطرة تجاه جريفيل على مدار فترة امتدت لثلاث سنوات تقريبًا.

أصر جيجز على أنه بريء ويخطط لتبرئة اسمه، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد في 28 أبريل، وقد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته.

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم (فاو) منذ ذلك الحين أن جيجز لن يتولى مسؤولية تدريب الفريق في بطولة أوروبا هذا الصيف، مع استمرار روبرت بيج كمدير مؤقت بدلاً منه.

وأصدر جيجز بيانا مقتضبا يوم الجمعة وقال: "إنني أحترم تماما الإجراءات القانونية وأتفهم جدية المزاعم، سأدفع ببراءتي في المحكمة وأتطلع إلى تبرئة اسمي".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد سابقًا: "أود أن أتمنى لروبرت بيج والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين كل النجاح في بطولة اليورو هذا الصيف."

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يذكر أن ريان جيجز كان قد تصدر العناوين من قبل بعد اكتشاف إقامته لعلاقة جنسية مع زوجة شقيقه لمدة 8 سننوات، مما جعل العائلة تتبرأ منه وتقاطعه..