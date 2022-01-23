فضّل هذا اللاعب عليه .. دي بروينه يستثني رونالدو من فريق احلامه

اختار النجم البلجيكي، كيفين دي بروينه فريق أحلامه الخماسي وكانت المفاجأة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عنها.

رونالدو لا يعيش أفضل أيامه رفقة مانشستر يونايتد بعد أن عاد إلى أولد ترافورد بعد 12 عامًا من الغياب بين ريال مدريد ويوفنتوس.

وهو الأمر الذي كان واضحًا بالفعل في تشكيلة النجم البلجيكي التي ضمت 5 لاعبون في مراكز مختلفة دون وجود لحارس المرمى.

ما هي تشكيلة دي بروينه؟

خلال لقاء لمهاجم مانشستر سيتي مع لاعب إنجلترا السابق، ريو فرديناند قام البلجيكي باختيار 5 لاعبون يراهم الأفضل في نظره.

ووقع اختيار دي بروينه على ليونيل ميسي، نيمار جونيور، فيرجل فان دايك، بيرناردو سيلفا ونجولو كانتي.

الأمر الغريب هو غياب كريستيانو رونالدو الذي عاد حديثًا إلى الشياطين الحمر في ظل عدم وجود حارس مرمى في تشكيلة دي بروينه.

ما هو موقف يونايتد ورونالدو في الدوري؟

يبتعد يونايتد حاليًا بفارق 19 نقطة عن غريمه السيتي الذي يحتل الصدارة، علمًا بأن لهما مباراة مؤجلة.

بينما رونالدو، فمنذ عودته إلى الدوري الإنجليزي، لعب 18 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

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