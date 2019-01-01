فضل فنربخشة على ليفربول.. قصة المهاجم الذي لم يقنعه كلوب

ماكس كروزه يروي سر رفضه لأبطال أوروبا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف ماكس كروزه مهاجم فنربخشة التركي الجديد عن سر تفضيله لهذا النادي، رغم وجود عرض من ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا هذا الصيف.

وقال كروزه لـbeIN Sports:"كان لدي الكثير من العروض، ليفربول كان واحداً منهم".

وأضاف:"ولكني قررت الذهاب إلى فنربخشة، لأن شعوري الأفضل كان تجاههم، إنها الخطوة المقبلة في مسيرتي".

وبرر المهاجم الألماني قراره بسبب دقائق اللعب التي سينالها في فنربخشة ولن ينالها في أنفيلد.

كشف كروزه أيضاً عن مكالمة جمعته بمدرب ليفربنول يورجن كلوب لمناقشة الانتقال، إلا أن مقعد البديل للثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لم يرضِ طموحات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

يذكر أن كروزه سجل 14 هدفاً وصنع 12 في جميع المسابقات مع فيردر بريمن الألماني في الموسم الماضي، قبل أن يوقع عقداً مع فنربخشة يمتد حتى 2022.