"فضلت الفيصلي على النصر، الطبيب ومدرب اللياقة سبب فشل فيتوريا"

تصريحات مثيرة من لاعب النصر السابق

أجرى عبد الرحمن الدوسري لاعب النصر المنتقل هذا الصيف إلى الفيصلي حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية أكد خلاله أنه رفض تجديد عقده مع ناديه مفضلًا الانتقال إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتطرق الدوسري في حديثه إلى موسم النصر الصعب وأسباب تراجع الأداء والنتائج وفشل المدرب روي فيتوريا وأسباب رحيله.

ماذا قال الدوسري عن رفضه تجديد عقده مع النصر؟

لاعب الوسط السعودي الذي تنبأ له الجميع منذ عدة سنوات بمستقبل مذهل أكد أنه رفض عرض النصر لتجديد عقده هذا الصيف لأن بنود العقد المالية لم تُناسبه، وقد اختار الانضمام للفيصلي.

مضيفًا "إدارة الفيصلي كانت ترغب في التعاقد معي منذ الموسم الماضي، ورفضت إدارة النصر فكرة الانتقال إلى الفيصلي لحاجتها إلى خدماتي وتحديدًا في دوري أبطال آسيا".

تابع "إدارة النصر قدمت لي عرضًا لتجديد عقدي الاحترافي، ولكن لم يناسبني العرض، ولذا فضلت الانتقال للفيصلي".

الدوسري عدد أسباب تفضيله الفيصلي على النصر وغيره من الأندية، بقوله "تلقيت العديد من العروض سواءً من النصر أو أندية أخرى عبر وكيل أعمالي، ولكن فضلت التوقيع للفيصلي لعدة أسباب، منها أن الفيصلي بات من الأندية الكبيرة بعد منافسته على كل البطولات وحصوله على كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى قرب النادي من الرياض، ناهيك عن مشاركته في دوري أبطال آسيا المقبلة، ولعبه السوبر السعودي في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أسلوب لعب الفريق الذي يناسبني".

ماذا قال الدوسري عن تراجع النصر في الموسم الماضي؟

أعاد صاحب الـ23 عامًا أسباب تراجع النصر خلال الموسم الماضي إلى الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق نتيجة الإصابات الرياضية أو إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، بجانب غياب الاستقرار الفني وكثرة تغيير مدربي الفريق.

وأكد الدوسري أن طموحات الفريق كانت أكبر من الفوز بكأس السوبر السعودي، لكن الظروف لم تُساعدهم لتحقيق الأفضل، كما شدد على أن بعض اللاعبين تأثروا بدنيًا بشكل كبير بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

الدوسري يتهم طبيب النصر ومدرب اللياقة بالمسؤولية عن فشل فيتوريا

اللاعب السعودي أشاد كثيرًا بالمدرب البرتغالي، موضحًا أنه لا يتحمل مسؤولية تراجع نتائج الفريق بل طبيب النادي ومدربي اللياقة في الفريق.

إذ قال "فيتوريا مدرب كبير، ولكن للأسف مدربو اللياقة كانوا سيئين، إضافة إلى أن طبيب النادي لم يكن وفق الطموح".

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