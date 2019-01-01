فشل مفاوضات عموري يُبقي إدواردو مع الهلال

عموري راحل وإدواردو مستمر في الهلال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال قررت استمرار كارلوس إدواردو مع الفريق بعد فشل المفاوضات مع عبد الرحمن عموري.

وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بالشكر لعموري على الفترة التي قضاها مع النادي بعد رفضه العرض الذي تقدم به النادي لتجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن عدم استمرار عموري في صفوف الفريق جعل الإدارة تقرر الإبقاء على إدواردو وعدم السماح له بالرحيل.

وبحسب تقارير، فالمحترف تلقى عدداً من العروض، أبرزها من شباب أهلي دبي، للتعاقد معه، ولكن تم رفضها جميعاً.

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ويمتد تعاقد إدواردو مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل، وبحسب التقارير، فإدارة النادي طالبت بمبلغ أربعة ملايين يورو لبيعه.

وسبق للاعب البرازيلي اللعب مع بورتو ونيس وإشتوريا في تجاربه الاحترافية السابقة.