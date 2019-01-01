فشل مخطط راكيتيش للاستمرار في برشلونة

يبدو أن استمرار راكيتيش في برشلونة صار مستبعدًا

قرر نادي برشلونة الإسباني رفض تمديد عقد إيفان راكيتيش، لاعب الفريق، أو زيادة راتبه مما يهدد باستمراره في النادي الكتالوني.

راكيتيش كان قريبًا من الانضمام للنادي الباريسي في الصيف الماضي ولكنّه رفض وقرر الاستمرار مع البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة لا يخطط لتمديد عقد راكيتيش أو منحه راتبًا إضافيًا خلال الفترة الجارية.

وأوضحت أنّ اللاعب رفض عرض سان جيرمان آملًا في الحصول على زيادة في برشلونة ولكن الأمر لن يحدث.

وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني قد لا يجدد للاعب أو ربما ينتظر للموسم المقبل، إلا أنّ المؤشرات لا توحي بزيادة في الراتب مما قد يتسبب في مغادرة الكرواتي للفريق في الصيف المقبل.

مبابي بعدما ساهم في فوز بلاده بكأس العالم، يرى أنه حان الوقت ليكون بطل أوروبا فريقًا فرنسيًا 🏆



نحن على موعد مع قائد قادم للكرة الفرنسية 🔝 pic.twitter.com/zptoBiSZRS — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وكان النادي الفرنسي عرض 90 مليون يورو لضم راكيتيش بجانب منح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو صافي من الضرائب في الصيف الماضي.

وسبق ونفى راكيتيش شائعات عرض منزله للبيع والاتجاه للرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

راكيتيش انضم إلى برشلونة في 2013 وحقق 12 بطولة رفقة النادي الكتالوني.